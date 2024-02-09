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LCD-ekraan

272V8A/00

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Piire ületavalt hele ja selge pilt

Philipsi V Line laia pildiga monitor pakub piire ületavat kvaliteeti ning suurepärast väärtust tänu põhilistele funktsioonidele. Adaptive-Sync tagab sujuva video esitamise. Peegeldusvastane pilt, LowBlue režiim ja võbelemisvastane tehnoloogia vähendavad silmade koormust.

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Piire ületavalt hele ja selge pilt

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

DisplayPort-ühendus tagab parima pildi

DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15-meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire – nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on eri adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

LowBlue režiim, et mõju silmadele oleks leebe

Uuringud on näidanud, et nii nagu UV-kiired võivad silmi kahjustada, võib aja jooksul silmi kahjustada ja nägemist mõjutada ka LED-ekraanide lühilainepikkusel leviv sinine valgus. Teie heaolule mõeldes välja töötatud Philipsi LowBlue režiimi seadistuse puhul on lühilainesagedusel leviva kahjuliku sinise valguse vähendamiseks appi võetud nutikas tarkvaratehnoloogia.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

09/02/2024

Slovensko

Slovensko

Kinnitatud ostja

Spĺňa moje požiadavky...

Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 221V8A LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2024-01-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 221V8A LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2024-01-09

06/05/2025

Україна

Україна

Хороші кольори

Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.

See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2023-05-06

See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2023-05-06

09/08/2021

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка

Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.

Positiivsed omadused

Бюджетный, 75 гц, звук.

Negatiivsed omadused

Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2021-02-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 242V8A РК-монітор

Kasutamise kuupäev 2021-02-09

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Monitor võib pildil näidatust erineda.