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Täis-HD LCD-kuvar

273V7QSB/01

4.8

| (4) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.

Kuva kõik eelised

Ilmekad ja teravad pildid servast-serva

  • V Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

Kompaktne disain aitab ruumi kokku hoida

Režiim EasyRead tekitab tunde, nagu loeksite teksti paberilt

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.8

5-st

4

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

14/10/2018

Polska

Polska

Fajny monitor

Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD

17/01/2021

Hrvatska

Hrvatska

Kinnitatud ostja

Proizvod radi dobro

Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-17

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-17

10/12/2020

Magyarország

Magyarország

A megfelelő monitor, ami számomra ideális.

Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.

Positiivsed omadused

IPS kijelző, jó ár érték arány

Negatiivsed omadused

Nem tudok ilyet

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2019-12-10

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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