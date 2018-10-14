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Ilmekad ja teravad pildid servast-serva
Täiuslik kuvar tagab suurepärased pildid, mis ulatuvad ühest servast teise. Samuti ei kahjusta see silmi ning on kompaktse ja kitsa konstruktsiooniga.
V Line
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.
4.8
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Tomek92
14/10/2018
Polska
Fajny monitor
Fajny monitor i dobrze się z niego korzysta, możliwość konfiguracji aplikacją ustawień monitora. Ładny wygląd, cieniutkie ramki. Brakuje HDMI, a największa niedogodność to nieregulowana fizycznie wysokość monitora (góra <-> dół).
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See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD
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See arvustus tehti tootele 273V7QSB Monitor LCD Full HD
mačak pod šljemom
17/01/2021
Hrvatska
Kinnitatud ostja
Proizvod radi dobro
Za plaćenu cijenu dobio sam dobar proizvod. Malo mi nedostaje ambilight, naime prodavač nas je uvjeravao da taj tip televizora ima
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See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-17
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 273V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-17
Attila93
10/12/2020
Magyarország
A megfelelő monitor, ami számomra ideális.
Jó ár/érték arányú monitor. Nagyon szép képe van. Nem bántam meg, hogy megvásároltam.
Positiivsed omadused
IPS kijelző, jó ár érték arány
Negatiivsed omadused
Nem tudok ilyet
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See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 223V7QSB Full HD LCD monitor
Kasutamise kuupäev 2019-12-10
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
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