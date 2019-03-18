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Tootmine lõpetatud

LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

276E9QJAB/00

4.3

| (29) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Suurepärased värvid, stiilne disain

Philipsi E-seeria monitori iseloomustab nii stiilne disain kui ka erakordne pildikvaliteet. Kitsama serva ja Ultra Wide-Colori tehnoloogiaga Full HD ekraanilt näete elutruud pilti. Nautige suurepärast pilti ja stiilset disaini.

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Suurepärased värvid, stiilne disain

  • E Line

  • 27" (68,6 cm)

  • 1920 × 1080 (Full HD)

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide Colori suurem värvivalik tõetruu pildi esitamiseks

Ultra Wide-Colori tehnoloogia pakub täiuslikuma pildi esitamiseks laiemat värvispektrit. Ultra Wide-Colori laiem värvigamma tagab loomulikumad rohelised, tõetruumad punased ja sügavamad sinised toonid. Äratage Ultra Wide-Colori tehnoloogia tõetruude värvide abil meediameelelahutus, pildid ja isegi loovteenused ellu.

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS LED-laiekraantehnoloogia täpsete piltide ja värvide jaoks

IPS-kuvarid kasutavad täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades vaadata kuvarit peaaegu igast nurgast. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest tagavad IPS-kuvarid märkimisväärselt selge ja erksate värvidega pildi, mistõttu on see ideaalne mitte ainult fotode, filmide ja veebi sirvimise jaoks, kuid ka professionaalsete rakenduste jaoks, mis vajavad kogu aeg täpseid värve ja püsivat heledust.

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

16 : 9 täis-HD ekraan selgete detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid on küll kvaliteetsed, kuid te ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud täis-HD 1920 x 1080 lahutusvõime. Täis-HD tagab erksad detailid koos kõrge heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega, luues elutruu pildi.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

29

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

18/03/2019

Lietuva

Lietuva

Produktas puikus

Puikus pirkinys, tik pakuotėje trūko laido su perėjimu iš HDMI į displayportą. Teko papildomai nusipirkti.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Lenktas LCD monitorius su „Ultra Wide-Color“

30/12/2019

Polska

Polska

OK!

Dobre kolory, duża jasność, dobre szczegóły, dobra cena. Nie mam zastrzeżeń.

Positiivsed omadused

Jasność, ostrość, kontrast, cena

Negatiivsed omadused

Nie stwierdziłem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E9QJAB Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

21/06/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest łatwy i przyjemny w użytkowaniu

Monitor ten ma nowoczesny wygląd, łatwy dostęp do funkcji takich jak :kontrast, jasność, ostrość itp., ponadto posiada jasny ekran, który w sposób realistyczny odtwarza wyświetlany obraz. Duży ekran /27 cali/ pozwala na przyjemne oglądanie filmów, oraz łatwo się na nim pracuje. Nowoczesne wzornictwo sprawia, że ładnie się komponuje z otoczeniem. Ten monitor daje dużo radości i satysfakcji z posiadania go. Spełnił moje marzenia o monitorze.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 276E9QJAB Monitor LCD z technologią Ultra Wide-Color

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  • Varajane juurdepääs müügile.
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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  5. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  6. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.