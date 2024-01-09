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279M1RV/00
Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks
Tõeliste konsoolimängude entusiastide jaoks pakub Xboxi ekraan uut mänguajajärku. Nautige UltraClear 4K Nano IPS-kuvariga visuaalset naudingut ja värvitäpsust. DisplayHDR 600 tagab elutruu pildikvaliteedi.
Loodud Xboxi jaoks
Evnia 7000
27" (68,5 cm)
3840 × 2160 (4K UHD)
Uus konsoolimängude kvaliteet. Töötasime koos Xboxi meeskonnaga välja Xboxile mõeldud kuvari, mis tagab Xboxi X-seeria optimaalse vaatemängu kohe, kui seadme ühendate.
Mängimine ei tohiks olla valik katkendliku mänguviisi või katkiste raamide vahel. Sellel ekraanil on AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikaat, mis pakub muutuvat värskendussagedust (VRR) ja tõelist HDR-mängukogemust. See pakub kombinatsiooni sujuvast tippjõudlusega mängimisest ja erakordselt suure dünaamilise ulatusega visuaalidest, säilitades samas madala latentsuse.
Mängite pingelisi võistlusmänge. Vajate viivituseta ja ülisujuva pildiga ekraani. See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 144 korda sekundis ehk standardsest ekraanist 2.4x kiiremini. Väiksema kaadrisageduse korral võivad vaenlased näida ekraanil ühest kohast teise hüppavat, mistõttu on neid raske tabada. 144Hz kaadrisagedusega näete ekraanil ka neid olulisi puuduvaid kaadreid, mis kuvavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, et saaksite neid hõlpsasti sihtida. Üliväikese sisendviivituse ja ekraanirebenditeta Philipsi ekraan on teie ideaalne mängupartner
Auhinnad
1.0
5-st
2
Auhinnad
Void
09/01/2024
Україна
Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати
Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.
Negatiivsed omadused
Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2023-12-09
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2023-12-09
Cijgt4hg43ir
20/08/2024
România
Este dificil si buggy
Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2023-08-20
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow
Kasutamise kuupäev 2023-08-20
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort
Veenduge, et NVIDIA® G-SYNC® draiver on uuendatud uusimale versioonile. Lisateavet leiate NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/
Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti
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Monitor võib pildil näidatust erineda.