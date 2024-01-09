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Gaming Monitor4K HDR kuvar Ambiglowga

279M1RV/00

1

| (2) Auhinnad

1 auhind

Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks

Tõeliste konsoolimängude entusiastide jaoks pakub Xboxi ekraan uut mänguajajärku. Nautige UltraClear 4K Nano IPS-kuvariga visuaalset naudingut ja värvitäpsust. DisplayHDR 600 tagab elutruu pildikvaliteedi.

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Optimeeritud jõudlus järgmise põlvkonna konsoolimängude jaoks

  • Loodud Xboxi jaoks

  • Evnia 7000

  • 27" (68,5 cm)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

Loodud Xboxi jaoks optimaalse mänguelamuse saamiseks

Loodud Xboxi jaoks optimaalse mänguelamuse saamiseks

Uus konsoolimängude kvaliteet. Töötasime koos Xboxi meeskonnaga välja Xboxile mõeldud kuvari, mis tagab Xboxi X-seeria optimaalse vaatemängu kohe, kui seadme ühendate.

AMD FreeSync™ Premium Pro; sujuv, väikese latentsusega HDR-mängimine

AMD FreeSync™ Premium Pro; sujuv, väikese latentsusega HDR-mängimine

Mängimine ei tohiks olla valik katkendliku mänguviisi või katkiste raamide vahel. Sellel ekraanil on AMD FreeSync™ Premium Pro sertifikaat, mis pakub muutuvat värskendussagedust (VRR) ja tõelist HDR-mängukogemust. See pakub kombinatsiooni sujuvast tippjõudlusega mängimisest ja erakordselt suure dünaamilise ulatusega visuaalidest, säilitades samas madala latentsuse.

144Hz värskendussagedus ülisujuva ja särava pildi jaoks

144Hz värskendussagedus ülisujuva ja särava pildi jaoks

Mängite pingelisi võistlusmänge. Vajate viivituseta ja ülisujuva pildiga ekraani. See Philipsi ekraan värskendab ekraanipilti kuni 144 korda sekundis ehk standardsest ekraanist 2.4x kiiremini. Väiksema kaadrisageduse korral võivad vaenlased näida ekraanil ühest kohast teise hüppavat, mistõttu on neid raske tabada. 144Hz kaadrisagedusega näete ekraanil ka neid olulisi puuduvaid kaadreid, mis kuvavad vaenlase liikumist ülisujuvalt, et saaksite neid hõlpsasti sihtida. Üliväikese sisendviivituse ja ekraanirebenditeta Philipsi ekraan on teie ideaalne mängupartner

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: TPV_AWARD-1679621

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1.0

5-st

2

Auhinnad

5
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09/01/2024

Україна

Україна

Монітор із засвітами, який не хочуть ремонтувати

Купляв цей монітор у Польщі. Спочатку все було чудово, поки не дійшло до темних сцен. На чорному фоні дуже сильно проявився засвіт 7 на 7 см. Спочатку думав, що щось за матрицею, але потім зрозумів, що матрицю передавлює нижня рама корпусу. Здавалося б рішення просте - зробити її менш щільною і проблема вирішена. Я здав його до сервісу, зазначив проблему. До речі, у сервісі він пролежав 4 МІСЯЦІ. Майже через пів року мені сказали, що «продукт підлягає специфікації». Тобто надто щільна рама, яку я не можу сам зробити менш щільною, бо спаде гарантія - це норма специфікації. 7 на 7 см засвіту - це теж «норма». Відповідь є у фото нижче. Це останній раз у житті, коли я щось купував у Philips. Купляєш преміум монітор більш ніж за 1000$, отримуєш величезний засвіт і чекаєш пів року, щоб сказали «все в нормі». Висновки робіть самі.

Negatiivsed omadused

Кривий монітор з великими засвітами. Жахливий сервіс.

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Kasutamise kuupäev 2023-12-09

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 329M1RV Дисплей 4K HDR із Ambiglow

Kasutamise kuupäev 2023-12-09

20/08/2024

România

România

Este dificil si buggy

Nu este un monitor de incredere. De multe ori imaginea devine neagra cand se schimba refresh rate-ul (de exemplu cand porneste sau se opreste un joc pe PS5) si trebuie restartat. Nu detecteaza aproape niciodata sursa la care este conectat si trebuie scos si bagat din nou cablul, uneori trebuie restartat monitorul si apoi scos si bagat cablul din nou. Nu mai cumpar de la Philips niciodata.

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Kasutamise kuupäev 2023-08-20

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 279M1RV Afişaj 4K HDR cu Ambiglow

Kasutamise kuupäev 2023-08-20

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Lahtiütlused

  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.

  4. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  5. BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976

  6. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  7. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  8. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  9. NVIDIA® G-SYNC® tugiliides: DisplayPort

  10. Veenduge, et NVIDIA® G-SYNC® draiver on uuendatud uusimale versioonile. Lisateavet leiate NVIDIA veebisaidilt: https://www.nvidia.com/

  11. Veenduge, et teie graafikakaart toetab NVIDIA® G-SYNC® kaarti

  12. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  13. Monitor võib pildil näidatust erineda.