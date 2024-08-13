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Professional Monitor4K UHD Mini-LED Välgunool™ 4 monitor

27B1U7903/00

3.5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Lihtsalt suurepärane

Philips Thunderbolt™ 4 monitor pakub turvalist ja usaldusväärset ühe kaabliga dokkimislahendust. Mini-LED-taustvalgustusega ja DisplayHDR™ 1400 serditud ekraan loovad silmapaistvad pildikuvamisomadused ja suure värvitäpsuse värvitundlikele kasutajatele.

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Mini-LED koos Thunderbolti dokkimisega

Lihtsalt suurepärane

  • Briljantsus 7000

  • 27" (68,6 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Välkkiire ühendus andmete, videote ja Etherneti jaoks

Välkkiire ühendus andmete, videote ja Etherneti jaoks

See Philipsi dokkimismonitor on varustatud Thunderbolt™ 4 ühendusega. Võrreldes tavaliste USB-C monitoridega pakub Thunderbolt™ 4 tehnoloogia välkkiiret 40 Gbit/s andmeedastuskiirust, toetab kõrge eraldusvõimega videot, pakub järjestikulist ühendamist, kuni 90 W toiteallikat välisseadmetesse ja tagab stabiilse 1 Gbit/s Etherneti ühenduse.

Lihtne ja võimas järjestikune ühendamine mitme monitoriga ülesseadistuste tegemiseks

Lihtne ja võimas järjestikune ühendamine mitme monitoriga ülesseadistuste tegemiseks

Järjestikune aheldamine võimaldab teil juhtida mitut monitori ja seadet ühe Thunderbolt´i pordi kaudu oma sülearvutis. Ühendage sülearvuti Thunderbolt´i pesast see monitor, seejärel saate selle monitori teisest Thunderbolt´i pordist teise 4K monitoriga ühendada.

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) resolutsioon tagab täpsuse

Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: TPV_AWARD-7185171

Arvustused

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3.5

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

5
2
1

13/08/2024

Polska

Polska

Tania alternatywa dla Apple Studio Display

Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.

Positiivsed omadused

Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki

Negatiivsed omadused

Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Kasutamise kuupäev 2024-07-13

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4

Kasutamise kuupäev 2024-07-13

16/11/2023

Latvija

Latvija

Kinnitatud ostja

HDR certification Not found on Windows 11

Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.

See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Kasutamise kuupäev 2023-10-16

See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors

Kasutamise kuupäev 2023-10-16

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  1. „IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.

  2. Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga

  3. DCI-P3 katvus, mille aluseks on CIE1976

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976

  7. REC 709 katvus põhineb CIE1976-l.

  8. REC 2020 katvus põhineb CIE1976-l.

  9. USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt

  10. Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.

  11. USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.

  12. Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.

  13. SDR-i (standardne dünaamiline vahemik) puhul võib töötemperatuuri vahemiku saavutada kuni 40 °C.

  14. Monitor võib pildil näidatust erineda.