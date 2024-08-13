30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Lihtsalt suurepärane
Philips Thunderbolt™ 4 monitor pakub turvalist ja usaldusväärset ühe kaabliga dokkimislahendust. Mini-LED-taustvalgustusega ja DisplayHDR™ 1400 serditud ekraan loovad silmapaistvad pildikuvamisomadused ja suure värvitäpsuse värvitundlikele kasutajatele.
Briljantsus 7000
27" (68,6 cm)
3840 x 2160 (4K UHD)
See Philipsi dokkimismonitor on varustatud Thunderbolt™ 4 ühendusega. Võrreldes tavaliste USB-C monitoridega pakub Thunderbolt™ 4 tehnoloogia välkkiiret 40 Gbit/s andmeedastuskiirust, toetab kõrge eraldusvõimega videot, pakub järjestikulist ühendamist, kuni 90 W toiteallikat välisseadmetesse ja tagab stabiilse 1 Gbit/s Etherneti ühenduse.
Järjestikune aheldamine võimaldab teil juhtida mitut monitori ja seadet ühe Thunderbolt´i pordi kaudu oma sülearvutis. Ühendage sülearvuti Thunderbolt´i pesast see monitor, seejärel saate selle monitori teisest Thunderbolt´i pordist teise 4K monitoriga ühendada.
Need Philipsi ekraanid kasutavad suure jõudlusega paneele, et pakkuda UltraClear 4K UHD (3840 × 2160) lahutusvõimega pilte. Kui olete nõudlik spetsialist, kes vajab CAD-lahenduste, 3D-graafikarakenduste või hiiglaslike arvutustabelitega töötamiseks ülimalt detailseid pilte, toovad Philipsi ekraanid teie kujutise ja graafika suurepäraselt esile.
Auhinnad
3.5
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Użytkownik Apple
13/08/2024
Polska
Tania alternatywa dla Apple Studio Display
Kupiłem ten monitor aby używać go z komputerem Apple. Domyślna rozdzielczość w macOS bez skalowania przy której tekst jest ostry to Full HD lub 4K. Dla mnie idealnie pasuje Full HD ponieważ na 27” interfejs i tekst jest naprawdę duży na czym mi zależało, a jednocześnie tekst pozostaje ostry, a pojedyczne piksele są ledwo widoczne. Super wygodne jest to, że zasilacz jest wbudowany więc do prądu podłączamy tylko kabel. Testowałem Apple Studio Display i tam rozdzielczość Full HD powodowała rozmycie tekstu “mydło”. Połączenie Thunderbolt jest super wygodne - 1 kablem przesyłamy obraz i zasilanie do laptopa (Ethernet nie testowałem). Należy najpierw odpowiednio skonfigurować monitor aby doświadczenie z użytkownika były zbliżone do Apple. Ustawić profil P3 w monitorze i systemie, wyłączyć SDR Local Dimming i zainstalować dodatkowo open-source aplikację, aby można było sterować jasnością i głośnością za pomocą klawiszy na klawiaturze Apple (monitor wspiera DDC). Osobiście wyłączyłem HDR ponieważ kolory często (zwłaszcza na biurku) były nienaturalne (przejaskrawione). Automatyczny tryb jasności dla mnie działa zbyt ostro więc go wyłączyłem, tryb obecności potrafi nagle ściemnić ekran, gdy siedzę (i myślę) w bezruchu przez dłuższy czas. Głośniki grają głośno, ale płasko - są słabe, ale nie trzeszczą. Monitor ma wbudowany wentylator, który załącza się przy wyższych jasnościach - jest minimalnie słyszalny. Monitor potrzebuje „na oko” z 5-7 sekund aby wybudzić się ze standby. W porównaniu do Studio Display jest dość gruby, pobiera więcej prądu i potrafi się zagrzać. Ogólnie polecam ten monitor do pracy z macOS, ponieważ obraz i wykonanie jest wysokiej jakości, a kosztuje 3x mniej! Jednak brakuje mu w nim głębszej integracji z ekosystemem Apple, experience nie jest taki ”smooth”.
Positiivsed omadused
Thunderbolt 4, kabel TB4 w pudełku, wysoka jasność SDR, aluminiowa podstawa, zintegrowane zasilanie, aluminiowa stopka, brak logo z przodu, małe ramki
Negatiivsed omadused
Gruby, posiada wentylator, niewygodne przyciski menu monitora
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Kasutamise kuupäev 2024-07-13
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 Monitor 4K UHD Mini-LED Thunderbolt™ 4
Kasutamise kuupäev 2024-07-13
garix505
16/11/2023
Latvija
Kinnitatud ostja
HDR certification Not found on Windows 11
Amazing Colors and contrast in SDR mode! There is no drivers for Windows 11 at November 2023! Maybe that's why colors and brightness are inaccurate in Adobe Photoshop v.25.1 HDR images. Adaptive Sync do not help well in games.
See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Kasutamise kuupäev 2023-10-16
See arvustus tehti tootele Professional Monitor 27B1U7903 4K UHD Mini LED Thunderbolt™ 4 monitors
Kasutamise kuupäev 2023-10-16
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Vastuse aja väärtus on võrdne SmartResponse'iga
DCI-P3 katvus, mille aluseks on CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
REC 709 katvus põhineb CIE1976-l.
REC 2020 katvus põhineb CIE1976-l.
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
Sellised toimingud nagu internetis ekraani jagamine, võrgus voogedastatav video ja heli võivad mõjutada teie võrgujõudlust. Teie riistvara, võrgu ribalaius ja jõudlus määravad üldise heli- ja videokvaliteedi.
USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.
SDR-i (standardne dünaamiline vahemik) puhul võib töötemperatuuri vahemiku saavutada kuni 40 °C.
Monitor võib pildil näidatust erineda.