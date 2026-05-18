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MonitorFull HD LCD-kuvar

27E1N1100A/01

5

| (2) Auhinnad

Töötage stiilselt

Olge Full HD eraldusvõimega produktiivsem. Sellel monitoril on tööks vajalikud funktsioonid, nagu silmi kaitsev LowBlue-režiim, kvaliteetse pildi tagav laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia ja terava pildi tagav 1 ms MPRT.

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Töötage stiilselt

  • 1000 seeria

  • 27" (68.6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia pildi- ja värvitäpsuse tagamiseks

Laia vaatenurgaga IPS LED-tehnoloogia pildi- ja värvitäpsuse tagamiseks

IPS-ekraanides kasutatakse täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades ekraani vaadata peaaegu iga nurga alt. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest pakuvad IPS-ekraanid erakordselt teravat ja erksate värvidega pilti, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii fotode vaatamiseks, filmide vaatamiseks ja veebisirvimiseks kui ka professionaalseteks rakendusteks, mis nõuavad alati täpset värviedastust ja ühtlast heledust.

16:9 Full HD ekraan teravate ja detailsete piltide jaoks

16:9 Full HD ekraan teravate ja detailsete piltide jaoks

Pildikvaliteet on oluline. Tavalised ekraanid pakuvad head kvaliteeti, kuid teie ootate enamat. Sellel ekraanil on täiustatud Full HD 1920 x 1080 eraldusvõime. Full HD teravad detailid koos suure heleduse, uskumatu kontrastsuse ja realistlike värvidega tagavad elutruu pildi.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

2

Auhinnad

4
3
2
1

18/05/2026

România

România

Kinnitatud ostja

Perfect pentru nevoile mele!

Eu sunt încântată de produs. Mă ajută enorm în activitatea mea profesională. Văd foarte bine la el. Rezoluție foarte bună iar modul Low Blue Light face o diferență uriașă pentru ochii mei. Merită banii.

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2026-05-18

See arvustus tehti tootele Monitor 27E1N1100A Monitor LCD Full HD

Kasutamise kuupäev 2026-05-18

14/05/2026

Česká republika

Česká republika

Kinnitatud ostja

Výrobek má všechny skvělé funkce

Nahradil mi předchozí vysloužilý monitor PHILIPS se všemi novelizacemi poplatnými dnešní době.

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2026-04-28

See arvustus tehti tootele Monitor 24E1N1200A Full HD LCD monitor

Kasutamise kuupäev 2026-04-28

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. DCI-P3 katvus põhineb standardil CIE1976, sRGB ala standardil CIE1931 ning NTSC ala ja Adobe RGB ala standardil CIE1976

  2. Parima väljundjõudluse saavutamiseks veenduge alati, et teie graafikakaart suudaks kasutada selle Philipsi kuvari maksimaalset eraldusvõimet ja värskendussagedust.

  3. Reageerimisaja väärtus on võrdne SmartResponse'iga

  4. MPRT reguleerib hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa MPRT sisselülitamise ajal heledust reguleerida. Liikumishägususe vähendamiseks vilgub LED-taustvalgustus sünkroonselt ekraani värskendamisega, mis võib põhjustada märgatavaid heleduse muutusi.

  5. MPRT on mängimiseks optimeeritud režiim. MPRT sisselülitamine võib põhjustada ekraani märgatavat värelemist. Kui te mängufunktsiooni ei kasuta, on soovitatav see välja lülitada.

  6. Selles teabelehes loetletud tooted ja tarvikud võivad olenevalt riigist ja piirkonnast erineda.

  7. Monitor võib funktsioone kujutavatest piltidest erineda.