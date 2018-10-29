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27E1N3300A/00
USB-C abil ühenduste lihtsustamine
See Philipsi USB-C mitmeotstarbeline monitor pakub kaablirägastikuta seadistust. Ühe kaabliga saate vaadata sujuvat kõrge eraldusvõimega videot, edastada andmeid ja laadida oma sülearvutit. Tõeline keskus mobiilsetele professionaalidele.
3000 seeria
27" (68,6 cm)
1920 × 1080 (Full HD)
Philipsi monitoris on laadimisfunktsiooniga USB C-tüüpi ühendus. Tänu nutikale ja paindlikule lahendusele saate oma ühilduvat seadet otse elektriga varustada. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga ühendust. Vaadake suure eraldusvõimega videoid ja edastage andmeid ülikiiresti, varustades samal ajal oma ühilduvat seadet elektriga ja laadides seda.
Mängides ei tohiks mäng kinni kiiluda, pilt ebaühtlane olla või kaadrid katkeda. Uue Philipsi monitoriga ei pea see nii olema. AMD FreeSync™-i tehnoloogia, sujuvalt kiire värskendamine ja eriti kiire reaktsiooniaeg tagavad sujuva artefaktideta toimimise peaaegu igal kaadrisagedusel.
MPRT (motion picture response time) (liikuva pildi reaktsiooniaeg) on intuitiivsem viis kirjeldada ekraani reaktsiooniaega. See viitab otseselt ajale, mis kulub hägusa müra asemel selge pildi kuvamisele. Philipsi mängurimonitor pakub 1 ms MPRT reaktsiooniaega, mis eemaldab liikumisest tingitud hägu ning tagab selgema ja täpsema pildi, muutes teie mängukogemuse paremaks. Parim valik põnevate ja liikumist täis mängude jaoks.
Arvustused
„IPS” sõna- / kaubamärk ja seotud tehnoloogiapatendid kuuluvad nende omanikele.
Maksimaalne eraldusvõime toimib ainult HDMI-sisendi puhul.
Parima jõudluse saavutamiseks kontrollige, kas teie graafikakaart võimaldab selle Philipsi ekraani maksimaalset eraldusvõimet ja värskenduskiirust.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
MPRT kohandab hägususe vähendamiseks heledust, mistõttu ei saa sisselülitatud MPRT korral heledust reguleerida. Liikumishägu vähendamiseks vilgub LED-tagantvalgustus samaaegselt ekraani värskendussagedusega, mis võib põhjustada olulist heleduse muutust.
MPRT on mängu optimeeriv režiim. Selle sisselülitamisel võite tunduvalt vähendada ekraani võbelust. Kui te mängufunktsiooni enam ei kasuta, soovitame MPRT välja lülitada.
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
Monitor võib pildil näidatust erineda.