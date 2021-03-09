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Kumer LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

325E1C/00

4.1

| (14) Auhinnad

Tõeliselt kaasahaarav

Stiilse disainiga 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Kristallselge QHD, lai värvivalik ja AMD FreeSynci tehnoloogia äratavad teie pildid ellu!

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Tõeliselt kaasahaarav

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 2560 × 1440 (QHD)

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

Peidetud kaablid vähendavad segadust ja tagavad kena üldilme

See monitor pakub elegantset lahendust kaablite haldamiseks ja puhtama üldilme saavutamiseks. Enam ei pea kaableid kokku siduma. Piklik avaus pakub kaablitele mugavat peidukohta. Lisaks näeb see ka suurepärane välja, eriti väikestes ruumides või laual, mis on asetatud „näoga“ seina või akna poole. See disain peidab kaablisegaduse ja tagab organiseerituma üldmulje.

Tänu võbelust ärahoidvale tehnoloogiale väsitab vähem silmi

LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

14

Auhinnad

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Positiivsed omadused

To co wpisałem w recenzji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

12/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

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Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  5. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  6. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  7. Monitor võib pildil näidatust erineda.