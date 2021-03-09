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325E1C/00
Tõeliselt kaasahaarav
Stiilse disainiga 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Kristallselge QHD, lai värvivalik ja AMD FreeSynci tehnoloogia äratavad teie pildid ellu!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
2560 × 1440 (QHD)
Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
See monitor pakub elegantset lahendust kaablite haldamiseks ja puhtama üldilme saavutamiseks. Enam ei pea kaableid kokku siduma. Piklik avaus pakub kaablitele mugavat peidukohta. Lisaks näeb see ka suurepärane välja, eriti väikestes ruumides või laual, mis on asetatud „näoga“ seina või akna poole. See disain peidab kaablisegaduse ja tagab organiseerituma üldmulje.
LED-taustvalgusega kuvarite puhul kasutatava heleduse reguleerimise viisi tõttu näevad osa kasutajatest ekraanil võbelust, mis väsitab silmi. Philipsi tehnoloogia Flicker-Free võtab heleduse reguleerimiseks kasutusele uue lahenduse, mis vähendab võbelust ja muudab vaatamise mugavamaks.
4.1
5-st
14
Auhinnad
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Positiivsed omadused
To co wpisałem w recenzji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
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Monitor võib pildil näidatust erineda.