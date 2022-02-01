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Momentum4K HDR kuvar Ambiglowga

326M6VJRMB/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Elage hetkes

Ambiglow-valgustusega Momentum 4K UHD ekraan pakub uut taset kaasahaarava meelelahutuse nautimisel. Tänu Adaptive-Synci tehnoloogiale ja väikesele sisendviivitusele on ka kiire liikumine veatu. DisplayHDR 600 pakub nõelteravat pilti ja kaasahaaravat pildikvaliteeti, mis aitab teil hetke nautida.

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Elage hetkes

  • Momentum

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

Täiustatud heli, mida pakub DTS Sound™

DTS Sound on helitöötluslahendus, mille eesmärk on kujuteguritest olenemata arvutis muusika taasesitamist, filme, voogedastust ja mänge optimeerida. DTS Sound tagab kaasahaarava virtuaalse stereoheli kogemuse, mida täiustab rikkalik bassiheli ja heliparendus ning moonutustevaba maksimaalne helitugevus.

Ambiglow võimendab halo abil meelelahutuslikkust

Ambiglow lisab teie vaatamiselamusele uue mõõtme. Uuenduslik Ambiglow-tehnoloogia laiendab ekraani, luues kaasahaarava valgushalo. Selle kiire protsessor analüüsib sissetulevat pildisisu ning kohandab pidevalt heidetava valguse värvi ja eredust olenevalt pildist. Kasutajasõbralikud suvandid võimaldavad kohandada õhkkonda teie soovide järgi. Philips Ambiglow, mis sobib eelkõige filmide ja spordi vaatamiseks või mängude mängimiseks, pakub teile ainulaadset ja kaasahaaravat vaatamiselamust.

DisplayHDR 600 suurepäraste visuaalsete valgusefektide jaoks

VESA-sertifitseeritud DisplayHDR 600 tagab märkimisväärselt erineva visuaalse kogemuse. Erinevalt teistest HDR-ühilduvatest ekraanidest esitatakse tõelisel DisplayHDR 600 ekraanil märkimisväärne heledus, kontrastid ja värvid. Paikne hämardamine ja kuni 600-nitine tippheledus tagavad tänu täiustatud, sügavamatele ja detailsematele mustadele toonidele tõetruud pildid. Kaasahaarav vaatamiskogemuse tänu rikkalikule, uuele ja täiuslikule värvigammale.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

01/02/2022

Eesti

Eesti

Great monitor

There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list

Positiivsed omadused

The quality of a picture is perfect

Negatiivsed omadused

no usb-c

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Kasutamise kuupäev 2022-01-01

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga

Kasutamise kuupäev 2022-01-01

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  2. BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  6. Monitor võib pildil näidatust erineda.