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326M6VJRMB/00
Elage hetkes
Ambiglow-valgustusega Momentum 4K UHD ekraan pakub uut taset kaasahaarava meelelahutuse nautimisel. Tänu Adaptive-Synci tehnoloogiale ja väikesele sisendviivitusele on ka kiire liikumine veatu. DisplayHDR 600 pakub nõelteravat pilti ja kaasahaaravat pildikvaliteeti, mis aitab teil hetke nautida.
Momentum
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
3840 × 2160 (4K UHD)
DTS Sound on helitöötluslahendus, mille eesmärk on kujuteguritest olenemata arvutis muusika taasesitamist, filme, voogedastust ja mänge optimeerida. DTS Sound tagab kaasahaarava virtuaalse stereoheli kogemuse, mida täiustab rikkalik bassiheli ja heliparendus ning moonutustevaba maksimaalne helitugevus.
Ambiglow lisab teie vaatamiselamusele uue mõõtme. Uuenduslik Ambiglow-tehnoloogia laiendab ekraani, luues kaasahaarava valgushalo. Selle kiire protsessor analüüsib sissetulevat pildisisu ning kohandab pidevalt heidetava valguse värvi ja eredust olenevalt pildist. Kasutajasõbralikud suvandid võimaldavad kohandada õhkkonda teie soovide järgi. Philips Ambiglow, mis sobib eelkõige filmide ja spordi vaatamiseks või mängude mängimiseks, pakub teile ainulaadset ja kaasahaaravat vaatamiselamust.
VESA-sertifitseeritud DisplayHDR 600 tagab märkimisväärselt erineva visuaalse kogemuse. Erinevalt teistest HDR-ühilduvatest ekraanidest esitatakse tõelisel DisplayHDR 600 ekraanil märkimisväärne heledus, kontrastid ja värvid. Paikne hämardamine ja kuni 600-nitine tippheledus tagavad tänu täiustatud, sügavamatele ja detailsematele mustadele toonidele tõetruud pildid. Kaasahaarav vaatamiskogemuse tänu rikkalikule, uuele ja täiuslikule värvigammale.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Red.ee
01/02/2022
Eesti
Great monitor
There isn't usb and audio cables inside the box but it is in the package list
Positiivsed omadused
The quality of a picture is perfect
Negatiivsed omadused
no usb-c
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Kasutamise kuupäev 2022-01-01
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Gaming Monitor 326M6VJRMB 4K HDR kuvar Ambiglowga
Kasutamise kuupäev 2022-01-01
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
Monitor võib pildil näidatust erineda.