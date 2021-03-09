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Kumer LCD-monitor tehnoloogiaga Ultra Wide-Color

328E1CA/00

4.1

| (14) Auhinnad

Tõeliselt kaasahaarav

Stiilse disainiga 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Üliselge 4K UHD, lai värvivalik ja Adaptive-Synci tehnoloogia äratavad teie pildid ellu!

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Tõeliselt kaasahaarav

  • E Line

  • 32 (31,5" / 80 cm diagonaal)

  • 3840 × 2160 (4K UHD)

VA-ekraan tagab lummavad kujundid ja suurele vaatamisnurga

Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.

SmartContrast rikkalike sügavmustade detailide saavutamiseks

SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.1

5-st

14

Auhinnad

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Positiivsed omadused

To co wpisałem w recenzji.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Date of Use 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Date of Use 2020-11-20

12/11/2022

Україна

Україна

Kinnitatud ostja

12 баллов

Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color

Date of Use 2022-07-12

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Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  3. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  4. sRGB ala vastavalt standardile CIE1931

  5. Monitor võib pildil näidatust erineda.