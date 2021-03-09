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328E1CA/00
Tõeliselt kaasahaarav
Stiilse disainiga 32-tolline kumer E Line monitor pakub äärmiselt kaasahaaravat kogemust. Üliselge 4K UHD, lai värvivalik ja Adaptive-Synci tehnoloogia äratavad teie pildid ellu!
E Line
32 (31,5" / 80 cm diagonaal)
3840 × 2160 (4K UHD)
Philipsi VA LED-ekraanides on kasutatud täiustatud MVA-tehnoloogiat, mis tagab ülikõrge staatilise kontrasti suhte eriti selgete ja säravate kujundite saamiseks. Kuigi ka tavalised kontorirakendused on selle ekraani puhul lihtsasti kasutatavad, on see eriti sobilik fotode, veebis sirvimise, filmide, mängude ja nõudlike graafiliste rakenduste jaoks. Selle optimeeritud pikslite haldamise tehnoloogia tagab teile eriti laia 178/178-kraadise vaatamisnurga, mille tulemuseks on terav pilt.
SmartContrast on Philipsi tehnoloogia, millega analüüsitakse esitatavat sisu, kohandatakse automaatselt värve ja kontrollitakse taustvalguse intensiivsust, ikka selleks, et dünaamiliselt täiustada kontraste võimalikult heade digitaalsete kujundite ja videote esitamiseks või mängude mängimiseks, kus on esindatud tumedad toonid. Kui valite ökorežiimi, kohandatakse kontraste ja täiustatakse taustvalgust, et esitada igapäevastest kontorirakendustest parim ekraanipilt, ja tagatakse väiksem energiatarbimine.
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
4.1
5-st
14
Auhinnad
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Positiivsed omadused
To co wpisałem w recenzji.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Date of Use 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Date of Use 2020-11-20
457788))
12/11/2022
Україна
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
12 баллов
Дуже задоволені якістю,на це і сподівалися купуючи
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 325E1C РК-монітор із вигнутим екраном та Ultra Wide Color
Date of Use 2022-07-12
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Monitor võib pildil näidatust erineda.