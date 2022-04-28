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346P1CRH/00
Nautige igas olukorras selget panoraamvaadet
Philips Brilliance’i kumera disainiga DisplayHDR 400 WQHD ekraan tagab selge ja erakordse pildi. USB-C ja Windows Helloga väljalükatav veebikaamera on turvaline ja suurendab teie tõhusust.
P-line
34" (86,36 cm)
3440 × 1440 (WQHD)
Philipsi ekraani on sisse ehitatud kiire laadimisfunktsiooniga C-tüüpi USB-dokkimisjaam. Selle kitsas pööratav USB-C pistik võimaldab lihtsat ühe kaabliga dokkimist. Saate kõiki välisseadmeid, nagu klaviatuur, hiir ja RJ-45 Etherneti kaabel, hõlpsasti monitori dokkimisjaamaga ühendada. Samuti võite USB-C kaabli abil sülearvuti monitoriga ühendada, et saaksite vaadata suure eraldusvõimega videoid ja edastada ülikiiresti andmeid, varustades samal ajal oma sülearvutit elektriga ja laadides seda.
MultiClient Integrated KVM-lülitiga saate juhtida kahte eraldi arvutit ühe ekraani-klaviatuuri-hiire seadistusega. Mugav nupp võimaldab kiiresti allikate vahel vahetada. Kasulik seadistustele, mille jaoks on vaja kahe arvuti võimsust või kui soovite jagada ühte suurt ekraani kahe erineva arvutipildi näitamiseks.
Ülisuure lahutusvõimega Philipsi MultiView’ga ekraan tagab parima ühenduvuse. MultiView võimaldab aktiivset kaksikühendust ja -vaadet, mistõttu saate keerulisema multitegumtöötluse puhul mitme seadmega (nt personaalarvuti ja sülearvuti) samaaegselt töötada.
5.0
5-st
4
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Chico DG
28/04/2022
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Positiivsed omadused
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Negatiivsed omadused
Brak :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2021-03-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2020-07-13
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Kasutamise kuupäev 2024-04-30
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas USB-C-, DP- või HDMI-sisendi puhul.
Kui teie arvuti ei toeta HBR3 ja te soovite ühendada USB-C-ga, siis kasutage USB-jaoturi seadistust USB 2.0. Sellisel juhul on toetatud eraldusvõime 3440 × 1440 @ 100 Hz.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
BT. 709 / DCI-P3 katvuse aluseks värvusruum CIE1976
NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE1931
Adobe RGB ala vastavalt standardile CIE1976
Kui teie Etherneti ühendus tundub aeglane, sisenege OSD menüüsse ja valige USB 3.0 (või uuem), mis toetab 1 G LAN kiirust.
DisplayPort 1.4 versioon on HDR-i jaoks
USB-C kaudu videote edastamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama režiimi USB-C DP Alt
USB-C kaudu elektriga varustamiseks ja laadimiseks peab sülearvuti/seade toetama USB-C standardse elektriga varustamise nõudeid. Üksikasju lugege sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
Maksimaalne toetatud väliste monitoride arv: 1 koos USB-C-ga, 2 koos DP-ga
Maksimaalne välise monitori eraldusvõime sõltub ribalaiuse piirangutest.
Kui teie monitor on ühendatud USB-C-ga ja arvuti toetab HBR3, saab MST-funktsiooni kasutada peamises monitoris maksimaalse eraldusvõimega 3440 × 1440 @ 60 Hz ja täiendavas monitoris 1920 × 1080 @ 60 Hz. Kui ei toeta, siis määrake peamise monitori USB-seadistuseks läbi OSD menüü USB 2.0
Kui MST-funktsioon on tagatud läbi DP, siis peavad nii peamine kui ka täiendav monitor olema OSD menüü alt seadistatud DP-väljundi režiimile ja mõlema monitori maksimaalne eraldusvõime saab olla ainult 3440 × 1440 @ 60 Hz.
EPEAT märgis kehtib ainult seal, kus Philips toote registreerib. Registreerimisoleku teada saamiseks oma riigis külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib pildil näidatust erineda.
Selles infolehes loetletud tooted ja tarvikud võivad riigiti ja piirkonniti erineda.
Tootega kaasas olev kaabel või kaablid võivad tüübilt, koguselt ja spetsifikatsioonilt erineda, kuna need sõltuvad kohalikest nõuetest.