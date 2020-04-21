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Tootmine lõpetatud
349X7FJEW/00
Täiustatud konstruktsioon, panoraamvaated
See Philips UltraWide 34” kuvar hämmastab teid oma kristallselgete 3440 × 1440 kujundite ja säravate värvidega. Selle lummav reguleeritava kõrgusega UltraWide ekraan tagab teile maailmast panoraamse ülevaate.
X Line
34" (86,36 cm)
3440 × 1440 (WQHD)
DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.
Nautige selget ja värvirikast pilti ja heli lihtsa ühe kaabliga ühendamise kaudu. HDMI-valmidusega seadmel on olemas vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab edastada kõrge kvaliteediga sujuvat digitaalset videopilti (kuni 4K/UHD lahutusvõime 60 Hz juures) ja heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad, A/V vastuvõtjad ja videokaamerad).
Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.
5.0
5-st
2
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Zgredzisko
21/04/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Zadowolony
Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe
Positiivsed omadused
Funkcje wielkość
Negatiivsed omadused
Brak
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Kasutamise kuupäev 2019-03-21
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Kasutamise kuupäev 2019-03-21
MCSGroup
28/09/2019
Polska
Kupiłem do biura jako 3 monitor
Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide
Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)
Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.
Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga
Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga
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NTSC ala vastavalt standardile CIE1976
sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931