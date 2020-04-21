TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt
  • Toote esikülje foto
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Põhipilt

Tootmine lõpetatud

BrillianceKumer UltraWide LCD ekraan

349X7FJEW/00

5

| (2) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Täiustatud konstruktsioon, panoraamvaated

See Philips UltraWide 34” kuvar hämmastab teid oma kristallselgete 3440 × 1440 kujundite ja säravate värvidega. Selle lummav reguleeritava kõrgusega UltraWide ekraan tagab teile maailmast panoraamse ülevaate.

Kuva kõik eelised

teie parimate loomingute jaoks

Täiustatud konstruktsioon, panoraamvaated

  • X Line

  • 34" (86,36 cm)

  • 3440 × 1440 (WQHD)

DisplayPort-ühendus tagab parima pildi

DisplayPort on digitaalne ühendus arvutist monitori ilma igasuguse teisendamiseta. Tänu DVI standardist suuremale võimekusele, suudab see ühendus täielikult toetada kuni 15 meetriseid kaableid ja 10,8 Gbps/sek andmeedastust. Selle ühenduse võimas jõudlus ja latentsusaja puudumine tagavad selle, et kujutiste loomise ja värskenduse sagedus on maksimaalselt kiire - nii on DisplayPort parim valik mitte üksnes kodus või kontoris, vaid ka paremaid tingimusi nõudvate mängude või filmide, videotöötluse jms puhul. Lisaks on erinevate adapterite kaudu silmas peetud ka koostalitusvõimet.

HDMI kiireks digitaalseks ühenduseks

Nautige selget ja värvirikast pilti ja heli lihtsa ühe kaabliga ühendamise kaudu. HDMI-valmidusega seadmel on olemas vajalik riistvara, et võtta vastu kõrglahutusega multimeediumiliidese (HDMI) signaale. HDMI-kaabel võimaldab edastada kõrge kvaliteediga sujuvat digitaalset videopilti (kuni 4K/UHD lahutusvõime 60 Hz juures) ja heli ühe juhtme kaudu arvutist või ükskõik mitmest AV-allikast (kaasa arvatud digiboksid, DVD-mängijad, A/V vastuvõtjad ja videokaamerad).

Sisseehitatud stereokõlarid multimeediumisisu jaoks

Monitori on sisse ehitatud üks paar kvaliteetseid stereokõlareid. Sõltuvalt mudelist ja disainist võivad need olla nähtavalt ette suunatud või nähtamatult alla suunatud, üles või taha suunatud jne.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

2

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/04/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Zadowolony

Monitor do wszystkiego opcjonalne biurko to 140cm ja mam 120 trochę za małe

Positiivsed omadused

Funkcje wielkość

Negatiivsed omadused

Brak

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Kasutamise kuupäev 2019-03-21

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Kasutamise kuupäev 2019-03-21

28/09/2019

Polska

Polska

Kupiłem do biura jako 3 monitor

Bardzo dobry monitor, użytkuję już około 5 miesięcy. Kupiłem do biura głównie na nim wyświetlam excel + wykresy ze względu na szerokość ekranu oraz możliwość podziału ekranu np na 4 sekcje. Obraz w Excel jak żyleta, czasami puszczam mecze, ale musi być bdb jakość transmisji, żeby był bdb obraz ;) Przy równoległej pracy z dwoma pozostałymi monitorami czasami odczuwam , że ciężej pracuje komputer, ale to już nie wina monitora, tylko konfiguracji komputera. Przełącznik z tyłu nie przeszkadza, po prostu trzeba się przyzwyczaić.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Brilliance 349X7FJEW Monitor LCD Curved UltraWide

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju – vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele – Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan uudiskirjast igal ajal hõlpsasti loobuda!

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Ekraani kumeruse kaare raadius (mm)

  2. Maksimaalne eraldusvõime toimib kas HDMI- sisendi või DP-sisendi puhul.

  3. Reaktsiooniaja väärtus võrdub SmartResponse'iga

  4. Kiirlaadimine kooskõlas USB BC 1.2 standardiga

  5. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Kõik õigused kaitstud. AMD, AMD noolega logo, AMD FreeSync™ ja nende kombinatsioonid on ettevõtte Advanced Micro Devices, Inc. kaubamärgid. Teised selles kirjutises kasutatud toote nimed on välja toodud üksnes informatiivsel eesmärgil ja võivad olla nende vastavate omanike kaubamärgid.

  6. NTSC ala vastavalt standardile CIE1976

  7. sRGB ala vastavalt standardile CIE 1931