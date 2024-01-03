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40B1U5600/00
Enam kui hästi varustatud
See Philipsi mitmeotstarbeline USB-C-monitor võimaldab luua korrastatud töökoha. Ühe kaabli abil saate vaadata sujuvat suure eraldusvõimega videot, edastada andmeid ja laadida sülearvutit. Kõrvaklappide hoidik viib kaablihalduse uuele tasemele.
5000 seeria
40 (39.53" / 100.4 cm diag.)
3440 x 1440 (WQHD)
Sellel Philipsi monitoril on toite edastamist toetav USB type-C liitmik. Nutika ja paindliku toitehalduse abil saate ühilduvat seadet otse laadida. Õhuke ja pööratav USB-C võimaldab hõlpsat ühendamist ühe kaabliga. Saate vaadata suure eraldusvõimega videot ja edastada andmeid ülikiirelt, varustades samal ajal ühilduvat seadet toitega ja laadides seda.
Integreeritud MultiClient KVM-lülitiga saate juhtida kahte eraldi arvutit ühe monitori, klaviatuuri ja hiire komplektiga. Mugav nupp võimaldab kiiresti allikaid vahetada. See on kasulik lahendustes, mis vajavad kahe arvuti arvutusvõimsust või ühe suure monitori jagamist kahe eri arvuti kuva näitamiseks.
IPS-ekraanides kasutatakse täiustatud tehnoloogiat, mis tagab eriti laiad 178/178-kraadised vaatenurgad, võimaldades ekraani vaadata peaaegu iga nurga alt. Erinevalt tavalistest TN-paneelidest pakuvad IPS-ekraanid erakordselt teravat ja erksate värvidega pilti, mistõttu sobivad need suurepäraselt nii fotode vaatamiseks, filmide vaatamiseks ja veebisirvimiseks kui ka professionaalseteks rakendusteks, mis nõuavad alati täpset värviedastust ja ühtlast heledust.
3.5
5-st
2
Auhinnad
YareQP
03/01/2024
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Nowoczesny i dobrze wyposażony sprzęt.
Potrzebowałem większej przestrzeni raczej do pracy i nauki niż grania, chociaż też lubię. Korzystałem z monitora 32 cale tylko FullHD. Do tego zewnętrzny KVA do pracy ze stacjonarnym PC i laptopem. Myślałem że to dość wystarczające i dobre rozwiązanie. Bardzo się myliłem. W tym monitorze mam KVA w połączeniu z USB C. To daje możliwość transmisji obrazu i ładowania laptopa jednocześnie tylko przez jeden kabel. Do tego nadal mogę podłączyć stacjonarkę zarówno przez HDMI jak i Displayport, a nawet oba naraz co też daje pewne dodatkowe możliwości (udostępnianie tylko połowy monitora np. w Teamsach a praca jak na jednym). Ogromy obszar roboczy który naprawdę się sprawdza i pomaga. Czujnik obecności użytkownika przed monitorem też działa i też się sprawdza. Wydawała by się że wieszak na słuchawki to bzdura, a nawet to mi się przydaje. W moim stanowisku klawiaturę, myszkę i słuchawki nauszne podłączyłem do huba USB wpiętego do monitora ale umieszczonego pod biurkiem. Bezproblemowo zadziałało z KVA. Dzięki temu wbudowane porty w monitorze wykorzystuje do kamerki i lampki USB na monitorze. Mniej kabli, prostota i porządek większy niż przy wcześniejszym rozwiązaniu. Żadnych problemów i dziwnych zachowani. Przy zewnętrznym KVA bywały. Przyciski w tym ten od KVA z przodu obudowy. Wydawało by się to mało nowoczesne. Bzdura genialnie się sprawdza i nie trzeba nic "macać" z tyłu obudowy jak u głównego takiego konkurenta (płaski i KVA). Wiem bo musiałem macać wcześniej przycisk na KVA i to strasznie irytowało. Naprawdę jak na razie kawał dobrej roboty panie Philips. Na jakikolwiek pomysł nie wpadłem z wykorzystaniem monitora zadziałał. Brawo. Owszem może to "tylko" 120 Hz ale bez przesady. Ja więcej i tak nie "dojrzę”, a do tego nie mam na razie karty która realnie potrafiła by pociągnąć to w grach przy takiej rozdzielczości. To znaczy pociągnąć 120 klatek zawsze i w każdej grze przy najlepszych ustawieniach, a nie 832 ale tylko CS Go. Jeśli chodzi o jakość matrycy no cóż. Mogę napisać tyle. Stilgar to ja nie jestem i kolorymetru w domu nie mam. Jednak po dwunastu godzinach wykładów w weekend nadal widzę. Z poprzednim sprzętem mimo zakrapiania, oczy mi same wypadały po takim maratonie. Dla mnie ogromnie pozytywny szok. Najgorsza wiec chyba nie jest i ogromnie żałuje że nie wpadłem na to rozwiązanie wcześniej. Na koniec powiem tak. Jeśli ty i twój monitor muszą wcześniej zarobić na rozrywkę, a do tego potrzebujesz korzystać z laptopa i stacjonarki albo dwóch laptopów to tylko takie rozwiązanie jak tu. USB C z ładowaniem i KVA. Bez tego to strata czasu i pieniędzy. Nawet jak ma 366 Hz. Żeby nie było samego słodzenia. Fajny dobrze wykonany uchwyt z ogromną podstawą. Jak dla mnie za dużą. Jednak jestem przyzwyczajony od dawna do gazowego uchwytu biurkowego wiec stąd ta fanaberia. Druga to kable. Przy moim rozwiązaniu, regulowany uchwyt i podnoszone biurko, są zdecydowanie za krótkie. Tyle że przy pełnej regulacji kabel musi mieć co ponad 3 m. Wiec to trochę jak się złościć że do nowego samochodu nie dodają gratis silnika rakietowego bo może klient wykorzysta. PS1. Kupisz ściągnij program od Philipsa do zarządzania rozmieszczeniem okien na pulpitach SmartControl. Ogromnie pomaga wykorzystać tą przestrzeń. Jeszcze lepiej zainstaluj sobie PowerToys od pracownika Microsoftu. Zawiera moduł FancyZones, a to dokładnie to samo plus sporo genialnych dodatków. PS2. Panie Philips gdzie jest moja tapeta z piórem z grafik promocyjnych. PS3. Panie marketing Philips czemu Stilgar jeszcze nie przetestował tego monitora. PS4. Zdjęcia robię starym telefonem bo wszystko wydałem na monitor ;)
Positiivsed omadused
Minimalistyczne eleganckie wykonanie + KVA + USB C + Czujnik obecności.
Negatiivsed omadused
Spora podstawa ale to jakby się gniewać na ocean że szumi.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2022-12-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Business Monitor 40B1U5600 Monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Kasutamise kuupäev 2022-12-03
vlnca
14/01/2025
Lietuva
Ne vienodos spalvos skirtingomis kryptimis
Plonos linijos vertikalia kryptimi rodomis skirtinga spalva, nei horizontalios. Pvz. plona horizontali raudona, o vertikali raudona rodoma kaip ruda/bordo spalva. Tas pats su kitomis spalvomis, gal ne taip akivaizdžiai. Prieš 10 d.d. kreipiausi į pagalbą, jokios reakcijos. Laikau, kad prasta tiek kokybė, tiek aptarnavimas.
Negatiivsed omadused
labai prastas spalvų atkūrimas skirtingomis kryptimis
See arvustus tehti tootele Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Kasutamise kuupäev 2023-12-14
See arvustus tehti tootele Business Monitor 40B1U5600 „UltraWide“ LCD monitorius su USB-C
Kasutamise kuupäev 2023-12-14
Sõnamärk / kaubamärk „IPS“ ja sellega seotud tehnoloogiate patendid kuuluvad nende vastavatele omanikele.
Reageerimisaja väärtus on võrdne SmartResponse'i väärtusega
NTSC-ala põhineb CIE1976-l
sRGB-ala CIE1931 põhjal
Video edastamiseks USB-C kaudu peab teie sülearvuti/seade toetama USB-C DP Alt režiimi
Sellised tegevused nagu ekraani jagamine ning video ja heli voogedastus internetis võivad mõjutada teie võrgu jõudlust. Üldise heli- ja videokvaliteedi määravad teie riistvara, võrgu ribalaius ja selle jõudlus.
USB-C toite- ja laadimisfunktsiooni kasutamiseks peab teie sülearvuti/seade toetama USB-C standardi Power Delivery spetsifikatsioone. Lisateavet vaadake oma sülearvuti kasutusjuhendist või küsige tootjalt.
Kui teie Etherneti-ühendus tundub aeglane, avage OSD-menüü ja valige USB 3.0 või uuem versioon, mis toetab LAN-kiirust kuni 1G.
Selle kuvari USB-C toiteedastus on kuni 100 W (tavaliselt 96 W); maksimaalne toiteedastus oleneb teie seadmest.
PowerSensori energiasäästu arvutamisel ei arvestata USB-d ega toiteedastust.
EPEAT-i hinnang kehtib ainult seal, kus Philips on toote registreerinud. Oma riigi registreerimisoleku kontrollimiseks külastage veebilehte https://www.epeat.net/.
Monitor võib erineda funktsioonide piltidel kujutatust.