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Tootmine lõpetatud
40PFT6510/12
Androidiga õhuke Full HD LED-teler
Rohkem kui vaid hea välimus: 6500-seeria FHD-teler koos Androidiga. Alustame Perfect Pixel HD mootori täiuslikust pildist; siis lisame Ambilighti, kaasaegse disaini ja ehedad materjalid, et pakkuda teile uudsel tasemel elamust.
102 cm (40")
Full HD LED-teler
Dual Core; 8GB ja laiendatav
DVB-T/T2/C
Telerisse paigaldatud Android muudab navigeerimise, rakenduste kasutamise ja videote esitamise ülikiireks, intuitiivseks ja nauditavaks. Android vabastab Dual Core protsessori võimsuse, et asjad saaksid tehtud kiiresti ja tõhusalt.
Tänu oma Smart TV Android-operatsioonisüsteemile naudite kiiret protsessorit ja kasutajasõbralikku liidest. Te ise kontrollite lõputu sisu käivitamist: Google Play™-ist Netflixi, veebibrauseri jpm-ni. Teleris on lihtsalt navigeeritav menüü otselinkidega teie lemmikutele.
Te armastate vaadata filme, kuid nõuate parimat võimalikku pildikvaliteeti. Perfect Natural Motion on meie auhinnatud liikumistäiustustehnoloogia, mis kõrvaldab värina, pakkudes liikuvate piltide kõige sujuvamat esitamist. Filmid salvestatakse kiirusega 24 kaadrit sekundis. PNM neljakordistab kaadrite arvu 100 liikumise muutuseni sekundis. See kõrvaldab värina, tänu millele saate nautida sujuvalt liikuvat üliteravat pilti.
2.6
5-st
26
Auhinnad
Felipe
20/12/2016
Slovenija
Odlično
Dela kot singerica,slika kristalno čista zvok odličen,internet wifi deluje tekoče.Tv nudi ogromno funkcij.Vreden vsakega centa.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFT6510 Full HD Slim LED TV powered by Android™
Peter
10/04/2016
Česká republika
cena a vykon super
Cena a vykon super - proc kupovat 4K. A mimochodem 4K nema jeste vyreseny rychli prepis obrazu i kdyz uz ma 200 MHZ obratovku. Ja jsem moc spokojen.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 50PFT6510 Tenký LED televizor Full HD se systémem Android™
dseverdi
21/01/2016
Hrvatska
Vrhunski full HD televizor
Ukoliko želite vrhunski full HD televizor, ovaj je svakako preporuka. Omjer cijene i onog što dobijete je odličan. Po meni Ambilight daje posebnu dimenziju ovom televizoru, pgotovo ako se odlučite staviti ga na zid :-)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6500 series 40PFT6510 Tanki Full HD LED televizor sa sustavom Android™
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Google Casti funksioonid sõltuvad Google Cast-valmidusega rakendustest ja seadmetest. Lisateabe saamiseks külastage Google Casti tootelehte.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.