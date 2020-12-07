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Tootmine lõpetatud

LEDFHD LED TV

43PFS5525/12

4.5

| (15) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

Teisaldatav ja taskukohane.

Kas otsite telerit, mis oleks hea, aga mitte liiga uhke? See kompaktne ja taskukohane LED-teler pakub kõike, mida vajate, ja mitte midagi üleliigset. Nautige Pixel Plus HD teravat pilti, selget heli ja teleri mugavat ümberpaigutamist.

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TV brand claim gold

99,91% inimestest, kes proovivad Ambilight TV-d, ei taha seda enam kunagi tagasi anda. 1

Täis-HD TV

Teisaldatav ja taskukohane.

  • 108 cm (43")

  • Full HD LED TV

  • Pixel Plus HD

Minimalistlik läikiv-hõbedane ümbrisvõru. Peenike jalg.

Full HD LED-teler. Selgelt terav eraldusvõime.

Viige Full HD-d kasutades HD järgmisele tasemele. Suurema heledusega täpsemaid pilte, paremat kontrasti ja tõetruid värve pakkuv Full HD ekraan muudab telerivaatamiskogemuse veelgi paremaks.

Kaks HDMI pesa. Lihtne ühendus DVD-mängijaga.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.5

5-st

15

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

2

07/12/2020

Eesti

Eesti

Ideaalne kööki

Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 FHD LED TV

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 FHD LED TV

Kasutamise kuupäev 2020-11-07

07/05/2022

Polska

Polska

podstawowy telewizor

Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.

Positiivsed omadused

DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena

Negatiivsed omadused

za taką cenę nie można szukać wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Kasutamise kuupäev 2022-04-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 43PFS5525 Telewizor LED HD

Kasutamise kuupäev 2022-04-07

23/09/2021

Polska

Polska

Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525

jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację

Positiivsed omadused

obraz dźwięk łatwość obsługi

Negatiivsed omadused

bez wad

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Kasutamise kuupäev 2021-08-22

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 Telewizor LED HD

Kasutamise kuupäev 2021-08-22

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  • 10% allahindlust esimesel tellimusel
  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi. 

  1. Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.

  2. Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.

  3. Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.

  4. Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).