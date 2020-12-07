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Tootmine lõpetatud
43PFS5525/12
Teisaldatav ja taskukohane.
Kas otsite telerit, mis oleks hea, aga mitte liiga uhke? See kompaktne ja taskukohane LED-teler pakub kõike, mida vajate, ja mitte midagi üleliigset. Nautige Pixel Plus HD teravat pilti, selget heli ja teleri mugavat ümberpaigutamist.
108 cm (43")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD
Viige Full HD-d kasutades HD järgmisele tasemele. Suurema heledusega täpsemaid pilte, paremat kontrasti ja tõetruid värve pakkuv Full HD ekraan muudab telerivaatamiskogemuse veelgi paremaks.
4.5
5-st
15
Auhinnad
87%
soovitab seda toodet
Kassiperenaine
07/12/2020
Eesti
Ideaalne kööki
Väga hea pilt, ilusa halli äärega ja kerge menüüga.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 FHD LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-11-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 FHD LED TV
Kasutamise kuupäev 2020-11-07
Posiadacz Taniego TV
07/05/2022
Polska
podstawowy telewizor
Jak na telewizor 43" z tej serii to jest to całkiem dobry sprzęt do oglądania telewizji. Jeżeli nie oczekujemy, że za tysiąc złotych otrzymamy super wyposażony sprzęt spełniający wygórowane oczekiwania, (najlepiej jeszcze ze smartem, matrycą OLED 120Hz i subwooferem :) ) to znaczy, że realnie podchodzimy do zakupów zamiast marzyć o cudach za grosze. I tu właśnie idealnie wpasowuje się ten model do zadań podstawowych. Bez zbędnych wodotrysków i światełek ale za to z nowym dekoderem DVBT2 na pokładzie.
Positiivsed omadused
DVBT2 HEVC, 2 HDMI, USB, cena
Negatiivsed omadused
za taką cenę nie można szukać wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Kasutamise kuupäev 2022-04-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 43PFS5525 Telewizor LED HD
Kasutamise kuupäev 2022-04-07
Tomek 69
23/09/2021
Polska
Philips LED Telewizor LED HD 24PFS5525
jestem bardzo zadowolony z zakupu ale po prezentacji w sklepie ciężko jest się zdecydować, zaryzykowałem dla firmy Philips i miałem rację
Positiivsed omadused
obraz dźwięk łatwość obsługi
Negatiivsed omadused
bez wad
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Kasutamise kuupäev 2021-08-22
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele LED 24PFS5525 Telewizor LED HD
Kasutamise kuupäev 2021-08-22
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).