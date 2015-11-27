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Tootmine lõpetatud
48PFK4100/12
Õhuke Full HD LED-teler
Õige teler tänaseks ja homseks päevaks: Philipsi 4100 seeria Full HD Slim LED-teler koos Digital Crystal Cleariga. Kogege eredat pilti, selget heli ning kõiki funktsioone, mida vajate - näiteks käepärased täiendavad USB- ja HDMI-pordid, et telerit kodus nautida.
121 cm (48")
Full HD LED-teler
DVB-T/C/S/S2
Perfect Motion Rate'i puhul on ühendatud Philipsi ekraanitehnoloogia ja tipptasemel videotöötluse tehnikad, et parandada iga pildikaadri kvaliteeti. Ükskõik, kas teile meeldivad videomängud, kiiretempolised spordiüritused või märulifilmid, saate kogeda liikuvate piltide teravaimat ja sujuvaimat esitamist.
Jagage naudingut. Ühendage oma USB-mälupulk, digikaamera, MP3-mängija või muu multimeedia seade teleri USB-porti ning nautige fotosid, videoid ja muusikat lihtsalt kasutatava ekraanile kuvatava sisubrauseri abil
Tavalistel teleritel on raam, mis ümbritseb telerit nagu pildiraam. Meie ülikitsas raam on moodne ja peenike - teile jääb rohkem pilti, mida nautida.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Čumák
27/11/2015
Česká republika
Kinnitatud ostja
Tento produkt má dobré vlastnosti
dobrý design,praktický ovladač přehledný a při mačkání na stole se nepřevrací. problém s USB diskem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 4000 series 40PFK4100 Tenký LED televizor Full HD
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.