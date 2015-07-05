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Tootmine lõpetatud
48PFK6989/12
Üliõhuke Smart Full HD LED-teler
Philipsi 6900-seeria Smart LED-teleril on ülikitsas raam ja teemantlõikega serv - see teler vallutab teie südame. Kuid ilus välimus ei ole veel kõik: see teler on varustatud ka selliste võimalustega nagu Ambilight, 3D, Skype™ ja palju muud.
122 cm (48")
Full HD LED-teler
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Peegeldage oma nutiseadme kuva teleris ning jagage seda oma sõprade ja pereliikmetega. Kuvage lihtsa käsklusega fotosid, videoid, mänge ja kõike muud oma nutitelefonilt või tahvelarvutilt suurele ekraanile.
Vabanege traditsioonilise vaatamise kütkeist. Serverina toimivat Philips Smart TV-d on võimalik ühendada mõne muu teleriga, mis asub samas Wi-Fi võrgus. Kui ühendus on loodud, saate jagada oma teleri digisaateid ja salvestisi mõne kliendiks oleva teleriga, ilma et oleks vaja uusi juhtmeid vedada või raha mitmele liitumisele kulutada.
Miski ei ületa videomängudest, kiiretempolistest spordiüritustest või märulifilmidest saadavat adrenaliinisööstu. Seetõttu on Philipsi teleril 600Hz Perfect Motion Rate, mis võimaldab teil nautida liikuvate piltide veatut esitamist. Sest kuigi teie pulss võib hüpelda, ei tohiks seda teha aga pilt.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Rakendus MyRemote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TV.
Rakenduse Smart TV jaoks külastage teie riigis pakutavate teenustega tutvumiseks veebilehte www.philips.com/TV.
Cloud TV pakkumine sõltub selle saadavalolevusest antud riigis ja regulatsioonidest
Ühilduvus sõltub Miracasti Wi-Fi sertifikaadist ja Android 4.2 või uuema versiooni olemasolust. Lisateabe saamiseks vaadake oma seadme dokumente.
USB kaudu salvestamine vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Philipsi telerikaamerat (PTA317) müüakse eraldi.
Lapsevanemad peavad 3D-vaatamise ajal oma lapsi jälgima ja veenduma, et lastel ei esine ühtegi eespool mainitud vaevust. 3D-vaatamine ei ole soovitatav alla 6-aastastele lastele, kuna nende nägemissüsteem ei ole veel täielikult välja arenenud.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Energiatarve kWh/aasta, põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
(Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik nähtavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.