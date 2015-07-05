Üliõhuke Smart Full HD LED-teler

Philipsi 6900-seeria Smart LED-teleril on ülikitsas raam ja teemantlõikega serv - see teler vallutab teie südame. Kuid ilus välimus ei ole veel kõik: see teler on varustatud ka selliste võimalustega nagu Ambilight, 3D, Skype™ ja palju muud.