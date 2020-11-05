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Tootmine lõpetatud
65PUS7803/12
Üliõhuke 4K UHD LED-teler Android TV-ga
Elegantne disain ja autentsed materjalid. Nautige suurepärast 4K eraldusvõimet üliõhukeses Philips 7800 teleris. Striimige oma lemmiksaateid täiustatud pildikvaliteediga tänu P5 pilditöötlusmootorile.
164 cm (65") Ambilight TV
1700 Pildikvaliteedi indeks
HDR Plus
Pildimootor P5 Perfect
DTS HD Premium Suite kasutab kõlaritest parema heli edastamiseks tipptasemel helitöötlust. Tänu originaalsisu säilinud selgusele naudite kaasahaaravat heli ja kristallselget kõne ilma võnkumise, klõpsatuste ja moonutusteta.
Tavalise Full HD teleri eraldusvõimest neli korda suurema eraldusvõimega Ultra HD esitab ekraanil üle 8 miljoni piksli ja kasutab meie unikaalset Ultra Resolution Upscalingu tehnoloogiat. Nautige originaalsisust olenemata täiustatud kvaliteediga pilte ning ülima sügavuse, kontrastsuse, loomuliku liikumise ja tõetruude detailidega teravaid kaadreid.
Philipsi Quad Core protsessor ühineb Androidi jõuga, et pakkuda põnevat mänguelamust. Androidi abil saate oma teleris navigeerida, käivitada rakendusi ja esitada videoid ülikiirelt, loogiliselt ja lahedalt.
4.6
5-st
21
Auhinnad
90%
soovitab seda toodet
Irysik-kykysik
05/11/2020
Україна
Найкращий телевізор
Дуже простий в управлінні. Гарна операційна система. Дуже багато переваг. Звук та кольори бомба
Positiivsed omadused
Простоту в использовании и качество.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-11-05
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Kasutamise kuupäev 2019-11-05
Bzon
01/04/2019
Україна
Найкраща операційна система для TV
В мене було чимало телевізорів з різними операційними системами, але жодна з них не зрівняється з тими можливостями, які дає цей Philips! Всі друзі відмовляли мене від цієї покупки, але зараз коли ми збираємося біля телевізору вони всі сидять в захваті, як малі діти розглядають систему ambilight. Завдяки цій неймовірній підсвітці понирюєшся в неймовірний світ кіно та гри на ігрових консолях. Покупкою дуже задоволений! Рекомендую всім!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 55PUS7803 Ультратонкий LED-телевізор 4K UHD Android TV
DallasCZ
10/05/2022
Česká republika
Televizor do domácnosti
Televizor jsem zakoupil, poněvadž jsem hledal univerzální zařízení. Televizor splňuje mé požadvky na 90%. Skvělý obraz, návykový ambilight (od teď už kupujeme jendině televizory Phlips s ambilight). Jelikož běží na systému Android, tak je i o zábavu postaráno. Koupil jsem tři ovladače a s dětmi hrajeme kooperativní hry.
Positiivsed omadused
Android, Ambilight
Negatiivsed omadused
100mbps ethernet, pouze 16 GB uložiště a 2GB RAM.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Kasutamise kuupäev 2020-05-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 7800 series 65PUS7803 Ultratenký 4K UHD LED televizor se systémem Android
Kasutamise kuupäev 2020-05-10
Põhineb Ambilighti prooviprogrammi tulemustel Rootsis, Taanis, Soomes, Norras, Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias ja Prantsusmaal ajavahemikus 24. veebruar 2023 kuni 28. veebruar 2025. Selle aja jooksul otsustas 99,91% osalejatest oma Ambilight TV alles jätta, hoolimata võimalusest see ilma põhjendust esitamata tagastada ja saada kogu raha tagasi.
Elektrooniline saatekava ja selle tegelik vaadatavus (kuni 8 päeva) sõltub riigist ja operaatorist.
Pakutav Androidi rakenduste valik on riigiti erinev. Täpsema teabe saamiseks külastage oma riigi Google Play Store'i tootelehte
Energiatarve (kWh/aasta), põhineb 365 päeva aastas ja 4 tundi ööpäevas töötava teleri energiatarbel. Tegelik energiatarve oleneb sellest, kuidas telerit kasutatakse.
Teler toetab vabade kanalite DVB-vastuvõttu. Teler ei pruugi toetada teatud DVB-operaatoreid. Värske loendi leiate Philipsi klienditoe veebisaidi jaotisest KKK. Mõnede operaatorite puhul on vajalik tingimusjuurdepääs ja teenuse tellimus. Pöörduge lisateabe saamiseks oma operaatori poole.
Philipsi rakendus TV Remote ja sellega seotud funktsioonid sõltuvad nii teleri mudelist, operaatorist ja riigist kui ka nutiseadme mudelist ja operatsioonisüsteemist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/TVRemoteapp.
Smart TV rakenduste pakkumised sõltuvad nii teleri mudelist kui ka riigist. Lisateabe saamiseks külastage veebilehte: www.philips.com/smarttv..
USB kaudu salvestamine on võimalik vaid digikanalitel, salvestamine võib olla piiratud saate kopeerimiskaitsega (CI+). Võidakse kohaldada riigi ja kanali piiranguid.
Pöörame tähelepanu sellele, et Amazoni rakendused ei pruugi teie riigis alati saadaval olla. (Hetkel toimivad Amazoni rakendused ainult Ühendkuningriigis, Saksamaal, Austrias).
Pliid sisaldavad ainult teleri teatud osad või komponendid, mille puhul alternatiivsed tehnoloogiad puuduvad (vastavalt RoHS-direktiivi olemasolevate erandite klauslitele).
Sisseehitatud Google Assistant on kõigil 2018. aasta Androidi teleritel pärast tarkvaravärskendust.
Cloud Gaming (pilve-mängude) pakkumine sõltub mängupakkujatest.
Selle funktsionaalsus oleneb ChromeCasti sisseehitatud äppidest ja nutiseadmetest. Lisateabe saamiseks külastage ChromeCasti sisseehitatud rakenduste lehti.
Teler (Philips) on ühildatav ainult spetsiifilise Philipsi mängijaga.