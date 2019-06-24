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Tootmine lõpetatud
Täielikult tasku mahtuv
Philipsi taskusse mahtuva MW-/FM-raadioga võite kõikjal nautida valju, kvaliteetset heli.
FM/MW, analooghäälestus
Sisseehitatud kõlar
Kõrvaklappide pistik
Patareitoitega
FM-/MW-stereotuuner
0
Kõlaril on hea helikvaliteet, et pakkuda rohkem naudingut.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
vanile
24/06/2019
България
Великолепно джобно радио.
Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AE1500 Портативно радио
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AE1500 Портативно радио