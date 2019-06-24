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Tootmine lõpetatud

Kaasaskantav raadio

AE1500/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Täielikult tasku mahtuv

Philipsi taskusse mahtuva MW-/FM-raadioga võite kõikjal nautida valju, kvaliteetset heli.

Kuva kõik eelised

Täielikult tasku mahtuv

  • FM/MW, analooghäälestus

  • Sisseehitatud kõlar

  • Kõrvaklappide pistik

  • Patareitoitega

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

Helitugevuse juhtimine ning sisse- ja väljalülitamine pööratava ketta abil

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Sisseehitatud kõlar, et saaksite raadiot hea heliga ja valjult kuulata

Sisseehitatud kõlar, et saaksite raadiot hea heliga ja valjult kuulata

Kõlaril on hea helikvaliteet, et pakkuda rohkem naudingut.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

24/06/2019

България

България

Великолепно джобно радио.

Великолепно джобно радио. Удобно за носене навсякъде, чист и достатъчно силен звук. Възможност за включване на слушалки за дискретно слушане на музика.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1500 Портативно радио

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AE1500 Портативно радио

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.