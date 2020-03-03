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Tootmine lõpetatud
Ärgake, kuulates oma lemmiklugusid
Ärgake oma lemmikraadiojaama või äratuskellahelina peale. See peegelsileda ekraaniga elegantne Philipsi kellraadio AJ1000/12 võimaldab teil eelseadistada kaks äratust, mis äratavad teid ja teie kaaslast eri aegadel. Tõuske iga päev, naeratus näol.
Peegelviimistlusega ekraan
FM, Analoogtuuner
Topeltäratus
Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.
Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.
Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.
3.6
5-st
5
Auhinnad
80%
soovitab seda toodet
Migotka
03/03/2020
Polska
Kinnitatud ostja
Fajny design
Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.
Positiivsed omadused
Mały rozmiar
Negatiivsed omadused
Czasami słabo łapie sygnał
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik
Kasutamise kuupäev 2018-03-03
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik
Kasutamise kuupäev 2018-03-03
Danieli
12/10/2013
Česká republika
Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii
To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudík
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudík
ZbigniewK
02/02/2016
Polska
Da się użytkować, ale ...
Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik
See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik