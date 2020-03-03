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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ1000/12

3.6

| (5) Auhinnad | 80% soovitab seda toodet

Ärgake, kuulates oma lemmiklugusid

Ärgake oma lemmikraadiojaama või äratuskellahelina peale. See peegelsileda ekraaniga elegantne Philipsi kellraadio AJ1000/12 võimaldab teil eelseadistada kaks äratust, mis äratavad teid ja teie kaaslast eri aegadel. Tõuske iga päev, naeratus näol.

Kuva kõik eelised

Ärgake, kuulates oma lemmiklugusid

  • Peegelviimistlusega ekraan

  • FM, Analoogtuuner

  • Topeltäratus

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

Korrake äratust, et veel veidi magada

Korrake äratust, et veel veidi magada

Sissemagamise vältimiseks on Philipsi kellraadiol tukkumisfunktsioon. Kui äratus kõlab, kuid soovite veel veidi magada, vajutage üks kord äratuse korduse nuppu ja magage edasi. Üheksa minutit hiljem kõlab äratus uuesti. Võite äratuse korduse nuppu iga üheksa minuti järel vajutada või selle lihtsalt välja lülitada.

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

Alustage päeva järk-järgult suureneva helitugevusega äratusega. Tavalised äratushelid võivad olla äratamiseks liiga vaiksed või ehmatavalt valjud. Võite ärgata lemmikmuusika, raadiojaama või helisignaaliga. Sujuva äratuse helitugevus suureneb järk-järgult vaikselt valjuni, äratades teid ettevaatlikult.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

3.6

5-st

5

Auhinnad

80%

soovitab seda toodet

2
1

03/03/2020

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Fajny design

Mały, fajny design, brak standardowej anteny, duże cyfry zegara.

Positiivsed omadused

Mały rozmiar

Negatiivsed omadused

Czasami słabo łapie sygnał

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik

Kasutamise kuupäev 2018-03-03

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik

Kasutamise kuupäev 2018-03-03

12/10/2013

Česká republika

Česká republika

Dobrá koupě... až na tu chybějící baterii

To bylo tak složité dát do tohoto jinak zdařilého přístroje zálohovací baterii? Takhle když dojde k výpadku sítě a nebo když ho budu potřebovat dočasně odpojit, tak zapomene jak se jmenuje.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudík

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudík

02/02/2016

Polska

Polska

Da się użytkować, ale ...

Ma wiele przydatnych funkcji, ale przyciski działają kiepsko, po zatrzymaniu sygnału budzenia przyciskiem AL1 lub AL2 potrafi się po jakimś czasie ponownie włączyć samoczynnie (i tak sobie grać przez cały dzień podczas nieobecności użytkownika), bateria wymieniona na nową, a podtrzymanie żadne - sekund kilka braku zasilania i wszystkie ustawienia idą w zapomnienie.

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik

See arvustus tehti tootele AJ1000 Radiobudzik

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.