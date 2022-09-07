30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AJ2000/12
Ärgake
Ärgake oma lemmikraadiojaama või äratuskellahelina peale. See peegelsileda ekraaniga elegantne Philipsi kellraadio AJ2000 võimaldab teil eelseadistada kaks äratust, mis äratavad teid ja teie kaaslast eri aegadel. Tõuske iga päev, naeratus näol.
Peegelviimistlusega ekraan
FM, digitaalhäälestus
Topeltäratus
Sisseehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.
Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.
4.3
5-st
8
Auhinnad
Борил_666
07/09/2022
България
Kinnitatud ostja
Препоръчвам
Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Радиочасовник
Kasutamise kuupäev 2020-09-07
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Радиочасовник
Kasutamise kuupäev 2020-09-07
stopa
25/12/2021
Česká republika
Výborný
Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.
Positiivsed omadused
jednoduché ovládání
Negatiivsed omadused
zatím nevím
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Radiobudík
Kasutamise kuupäev 2021-11-25
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Radiobudík
Kasutamise kuupäev 2021-11-25
DJPocaitul
24/08/2019
România
Kinnitatud ostja
Radioul si ceasul sunt OK !
Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.
Positiivsed omadused
Imi place ca are alimentator separat.
Negatiivsed omadused
Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2018-07-24
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ2000 Radio cu ceas
Kasutamise kuupäev 2018-07-24