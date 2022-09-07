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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ2000/12

4.3

| (8) Auhinnad

Ärgake

Ärgake oma lemmikraadiojaama või äratuskellahelina peale. See peegelsileda ekraaniga elegantne Philipsi kellraadio AJ2000 võimaldab teil eelseadistada kaks äratust, mis äratavad teid ja teie kaaslast eri aegadel. Tõuske iga päev, naeratus näol.

Kuva kõik eelised

oma lemmikraadiojaama saatel

Ärgake

  • Peegelviimistlusega ekraan

  • FM, digitaalhäälestus

  • Topeltäratus

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

Sisseehitatud FM-tuuneri abil saate iga päev oma lemmiklugusid või uudiseid raadiojaamast nautida. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite kuulata.

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.3

5-st

8

Auhinnad

4
2

07/09/2022

България

България

Kinnitatud ostja

Препоръчвам

Много удобен и функционален уред. Напълно оправдава инвестицията. Препоръчвам.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Радиочасовник

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Радиочасовник

Kasutamise kuupäev 2020-09-07

25/12/2021

Česká republika

Česká republika

Výborný

Není tam nic zbytečného. K posteli zapadne, jako by tam už dávno byl.

Positiivsed omadused

jednoduché ovládání

Negatiivsed omadused

zatím nevím

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Radiobudík

Kasutamise kuupäev 2021-11-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Radiobudík

Kasutamise kuupäev 2021-11-25

24/08/2019

România

România

Kinnitatud ostja

Radioul si ceasul sunt OK !

Recomand aparatul tuturor care doresc un radio de marca. Cine cunoaste...stie ce inseamna PHILIPS. Am mai avut unul...cumparat cu ani in urma pe care l-am facut cadou unui prieten,si il are si in prezent. L-am achizitionat si ptr.ca mama are TV PHILIPS...asa ca eu sunt multumit ca e aceeasi marca. Am avut si un deck Philips FC-870 pe care l-am vandut ca nu mai folosesc casete.

Positiivsed omadused

Imi place ca are alimentator separat.

Negatiivsed omadused

Ar fi fost mai ok daca nu era modelul asta...''oglinda'' pe ecran (display).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2018-07-24

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ2000 Radio cu ceas

Kasutamise kuupäev 2018-07-24

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.