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Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Ilmateade sõrmeliigutuse kaugusel
Alustage igat päeva õigesti. Kompaktsel Philipsi ilmateatega kellraadiol on raadio kaudu juhitav kell ja graafiliselt ilmateadet näitavad ikoonid koos värviliste indikaatortuledega. Teie usaldusväärne ilmatark, kes tagab alati teie täpsuse.
Toa- ja välistemperatuur
Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.
Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.
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Auhinnad
100%
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aagu
25/11/2012
Polska
Przydatny gadżet
Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.
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rsandu
25/09/2022
România
Excelent ceas cu indicații meteo
Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.
Positiivsed omadused
Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă
Negatiivsed omadused
Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele
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Kasutamise kuupäev 2020-09-25
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Kasutamise kuupäev 2020-09-25
Polining
04/11/2019
Polska
Ciekawy produkt ale...
Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.
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See arvustus tehti tootele AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem