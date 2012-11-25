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Tootmine lõpetatud

Ilmateatega kellraadio

AJ260/12

4

| (7) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ilmateade sõrmeliigutuse kaugusel

Alustage igat päeva õigesti. Kompaktsel Philipsi ilmateatega kellraadiol on raadio kaudu juhitav kell ja graafiliselt ilmateadet näitavad ikoonid koos värviliste indikaatortuledega. Teie usaldusväärne ilmatark, kes tagab alati teie täpsuse.

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Ilmateade sõrmeliigutuse kaugusel

  • Toa- ja välistemperatuur

Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses

Suur tagantvalgustusega LCD-ekraan hea nähtavuse tagamiseks väheses valguses

Tagantvalgustusega LCD-ekraan on hästi nähtav ja lihtsalt kasutatav ka vähese valgusega ning sellelt näete selget ülevaadet olulisest teabest.

Näitab graafiliste animatsioonide abil ilmateadet

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Digitaalhäälestus ja salvestatavad jaamad täiendava mugavuse pakkumiseks

Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning selle sageduse salvestamiseks vajutage ja hoidke all salvestusnuppu. Salvestatud raadiojaamadega leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite alati käsitsi sagedust otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

7

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
1

25/11/2012

Polska

Polska

Przydatny gadżet

Produkt sam w sobie jest rewelacyjny, estetyczny, wykonany z dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy odczyt wyświetlanych informacji i kilka możliwości ustawień (przyciemnienia wyświetlacza i inne) to jego główne zalety. Faktem jest, że pogoda prognozowana może się róznić od tej za oknem, gdyż jej wyznacznikiem jest spadek lub wzrost ciśnienia. Bateria w czujniku zewnętrznym działa bardzo długo (ponad rok). Stacja pogogodowa dostarczy nam informacji o temperaturze na zewnątrz mieszkania, wewnątrz, wilgotności wewnątrz a dodatkowo rysunek z prognozowaną pogodą. Wyświetla również datę i godzinę, możemy skorzystać w funkcji radia i budzika.

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See arvustus tehti tootele AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

25/09/2022

România

România

Excelent ceas cu indicații meteo

Minunat, precis ceas deșteptător, perfect pentru pus pe noptieră dacă aveți o priză aproape. Funcția de radio e mai greu de folosit.

Positiivsed omadused

Ceas FOARTE precis (DCF-77), alimentare de la priză, ecran cu luminozitate reglabilă

Negatiivsed omadused

Nu are backup pe baterii când alimentarea internă se înterupe accidental; nu indică secundele

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See arvustus tehti tootele AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Kasutamise kuupäev 2020-09-25

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ260 Radio cu ceas şi informaţii meteo

Kasutamise kuupäev 2020-09-25

04/11/2019

Polska

Polska

Ciekawy produkt ale...

Całkiem fajny sprzęt ale jak to bywa z produktami Philipsa nie można liczyć na jakikolwiek serwis pogwarancyjny. W przypadku awarii sprzęt nadaje się tylko do utylizacji.

See arvustus tehti tootele AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

See arvustus tehti tootele AJ260 Stacja pogodowa z budzikiem i radiem

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