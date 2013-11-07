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Tootmine lõpetatud

Kellraadio

AJ3121/12

4.7

| (6) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Philipsi stiilne kellraadio näeb hea välja ja äratab teid õigel ajal. Sellel on sisseehitatud AM-/FM-raadio ja võite valida, kas soovite ärgata oma lemmikjaama või äratussignaali kuuldes.

Kuva kõik eelised

Ärgake äratuskella või raadioga

Alustage päeva nii, nagu teile meeldib!

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes

Ärgake lemmikraadiojaama või helisignaali kuuldes. Seadke lihtsalt Philipsi kellaraadio äratuskell äratama teid viimati kuuldud raadiojaamaga või helisignaaliga. Äratusaja kättejõudmisel lülitub Philipsi kellraadio automaatselt valitud raadiojaamale või lülitab sisse helisignaali.

AM-/FM-tuuner raadio nautimiseks

AM-/FM-tuuner raadio nautimiseks

0

Varupatarei tagab aja salvestamise ka voolukatkestuse ajal

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.7

5-st

6

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Jest naprawdę OK!

Ładny wygląd, nocą cyfry na wyświetlaczu nie są zbyt jaskrawe, budzik postawi na nogi nawet największego śpiocha. Cena przystępna.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3121 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3121 Radiobudzik

07/11/2013

Polska

Polska

Zgrabny,mały i przydatny

Ten model mam od ponad 6 m-cy i nigdy nie było z nim żadnych problemów, tuner "zbiera fale-stacje" bez zarzutu, dźwięk z głośnika czyściutki bez szumów, trzasków czy innych buczeń.Radyjko ładnie, głośno i czysto gra.Cyferki widać w nocy znakomicie.Przyciski są tak ułożone, że nie przestawi się przypadkowo np. godziny budzenia, duży, wyraźny wyświetlacz i mały ale b.zgrabny wygląd - jestem bardzo zadowolona.

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See arvustus tehti tootele AJ3121 Radiobudzik

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3121 Radiobudzik

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

tökéletesen teljesíti az elvárásokat

kiválóan működik. szép kivitelezés könnyű kezelés

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See arvustus tehti tootele AJ3121 Órás rádió

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ3121 Órás rádió

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.