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Tootmine lõpetatud
Ärgake oma lemmikmuusika saatel
Ärgake reipalt koos selle Philipsi kellraadio ja dokkimisjaamaga AJ5300D/12. Tasuta Philipsi rakendus pakub paremaid ärkamise ja raadio kuulamise elamusi ning väljundvõimsus 4 W RMS tagab võimsalt puhta heli. Lihtsalt dokkige kõiki iPode või iPhone'e.
30-pin pistmikuga
iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
4 W
Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
naif1
29/11/2013
Česká republika
Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk
Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W