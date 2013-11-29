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Tootmine lõpetatud

Äratusega kellraadio iPodile/iPhone'ile

AJ5300D/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ärgake oma lemmikmuusika saatel

Ärgake reipalt koos selle Philipsi kellraadio ja dokkimisjaamaga AJ5300D/12. Tasuta Philipsi rakendus pakub paremaid ärkamise ja raadio kuulamise elamusi ning väljundvõimsus 4 W RMS tagab võimsalt puhta heli. Lihtsalt dokkige kõiki iPode või iPhone'e.

Kuva kõik eelised

iPhone'ist/iPodist ja raadiost

Ärgake oma lemmikmuusika saatel

  • 30-pin pistmikuga

  • iPodi/iPhone'i jaoks

  • FM, topeltäratus

  • 4 W

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal

Võite ka iPodi/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPodi/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Link kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

FM-digitaalhäälestus ja jaamad

Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/11/2013

Česká republika

Česká republika

Neočekávaně dobré basy i celkový zvuk

Designový radiobudík s dok.stanicí pro IP přes který pomocí programu si mohu nastavit předvolby, velké číslice s možností upravit jas a nečekaně výborný zvuk. Přes počáteční trochu složitější instalaci,která se pomocí dobrého českého návodu dá bez problémů zvládnout, mohu jen doporučit

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AJ5300D Radiobudík pro iPod/iPhone o výkonu 8 W

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.