30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AJ5305D/12
Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel
Alustage päeva Philipsi kellraadio ja dokkimisjaamaga. Tasuta Philipsi rakendus pakub täiustatud äratus- ja raadiofunktsioone ja süsteemi 4W RMS võimsus edastab jõuliselt selget heli. Lihtsalt dokkige iPod/iPhone, isegi kui see on ümbrisega kaetud.
Lightning-ühendusega
iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
4 W
Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid funktsioone. Näiteks teevad täiustatud äratusseaded äratuse (sh helitugevuse, kestuse, kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. Peale selle saate lihtsasti kasutatavate raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil parema kasutajaliidese.
RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.
Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.
Arvustused