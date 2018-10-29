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Tootmine lõpetatud

dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile

AJ7040D/12

Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Alustage päeva lemmikmuusikaga iPodist/iPhone'ist. Sisseehitatud Bass Reflex kõlaritega stiilne dokkimissüsteem esitab sügavat ja külluslikku bassi ning võimsat heli. Kui soovite, võite ärgata ka raadio või äratuskella saatel.

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Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Universaalne kaugjuhtimispult süsteemi ja iPodi/iPhone'i juhtimiseks

Universaalne kaugjuhtimispult süsteemi ja iPodi/iPhone'i juhtimiseks

Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldiga saate lihtsalt navigeerida nii Philipsi muusikasüsteemis kui ka iPodi/iPhone'i tuhandetes lugudes, vajutades vaid puldi nuppu. Esitusloendi, albumi, esitaja, žanri või loo teavet kuvades saab kiirelt ja lihtsalt navigeerida sadade failide hulgas. Pulti saab kasutada ühe käega ja see pakub ainulaadset kasutamiselamust.

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Võite dokkida kõiki iPode/iPhone'e, ka korpuses olevaid

Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

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