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Tootmine lõpetatud
AJ7040D/12
Ärgake iPodi/iPhone'i suurepärase muusika saatel
Alustage päeva lemmikmuusikaga iPodist/iPhone'ist. Sisseehitatud Bass Reflex kõlaritega stiilne dokkimissüsteem esitab sügavat ja külluslikku bassi ning võimsat heli. Kui soovite, võite ärgata ka raadio või äratuskella saatel.
Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.
Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldiga saate lihtsalt navigeerida nii Philipsi muusikasüsteemis kui ka iPodi/iPhone'i tuhandetes lugudes, vajutades vaid puldi nuppu. Esitusloendi, albumi, esitaja, žanri või loo teavet kuvades saab kiirelt ja lihtsalt navigeerida sadade failide hulgas. Pulti saab kasutada ühe käega ja see pakub ainulaadset kasutamiselamust.
Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.
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