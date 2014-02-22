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Tootmine lõpetatud
Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt
Nautige oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevabade Hi-Fi kõlarite abil. Saate heli pingutuseta voogedastada nelja Hi-Fi kõlarielemendiga, mis tekitavad võimsa ja täielikult kaasahaarava muusikaelamuse.
Kvaliteetne stereoheli
60 W, neli Hi-Fi kõlarielementi
Analoogsisend
See on saadaval Apple'i App Store'is ja Google'i Play Store'is. Rakendus tuvastab automaatselt teie kodusesse Wi-Fi-võrku ühendatud mobiilid ja muud ühilduvad seadmed, andes teile oma muusika üle täieliku kontrolli. Saate reguleerida muusika taasesitust, helitugevust ja heliseadeid ning ka võrgumuusikateenuseid ja internetiraadiojaamu kõikjal, kuhu lähete.
Kõlaritel on erilise nurga all paiknevad profitasemega Hi-Fi-kõlarimagnetid, mis tekitavad eriti laia ja sügava helilava. Kõlarimagnetite asukoht muudab heli enneolematult dünaamiliseks kõikjal ruumis. Tänu omapärasele kujundusele sobituvad kõlarid ideaalselt igasse keskkonda.
Seadme sisendi abil saate lisaks juhtmevaba voogedastuse võimalusele ühendada Philipsi süsteemi ka väliseid muusikaallikaid. Lihtsalt ühendage kõlar mis tahes meediamängija, näiteks CD-, DVD-, MP3-mängija või teleri, helisisendi, heliväljundi või kõrvaklapipesaga.
Auhinnad
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
obbmar
22/02/2014
Polska
Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra
Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5
Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.