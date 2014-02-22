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Tootmine lõpetatud

Philips FidelioA5 juhtmevaba Hi-Fi-kõlar

AW5000/10

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

1 auhind

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

Nautige oma muusikat juhtmevabalt ja kvaliteetse heliga Philips Fidelio juhtmevabade Hi-Fi kõlarite abil. Saate heli pingutuseta voogedastada nelja Hi-Fi kõlarielemendiga, mis tekitavad võimsa ja täielikult kaasahaarava muusikaelamuse.

Kuva kõik eelised

Helist haaratud

Kogu teie muusika kõlab kvaliteetse heliga. Juhtmevabalt

  • Kvaliteetne stereoheli

  • 60 W, neli Hi-Fi kõlarielementi

  • Analoogsisend

AirStudio+ Lite rakendusega saate juhtida muusikat oma mobiilsest seadmest

AirStudio+ Lite rakendusega saate juhtida muusikat oma mobiilsest seadmest

See on saadaval Apple'i App Store'is ja Google'i Play Store'is. Rakendus tuvastab automaatselt teie kodusesse Wi-Fi-võrku ühendatud mobiilid ja muud ühilduvad seadmed, andes teile oma muusika üle täieliku kontrolli. Saate reguleerida muusika taasesitust, helitugevust ja heliseadeid ning ka võrgumuusikateenuseid ja internetiraadiojaamu kõikjal, kuhu lähete.

Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem

Kaldasetusega kujundus, et stereohelilava oleks laiem

Kõlaritel on erilise nurga all paiknevad profitasemega Hi-Fi-kõlarimagnetid, mis tekitavad eriti laia ja sügava helilava. Kõlarimagnetite asukoht muudab heli enneolematult dünaamiliseks kõikjal ruumis. Tänu omapärasele kujundusele sobituvad kõlarid ideaalselt igasse keskkonda.

Helisisend

Helisisend

Seadme sisendi abil saate lisaks juhtmevaba voogedastuse võimalusele ühendada Philipsi süsteemi ka väliseid muusikaallikaid. Lihtsalt ühendage kõlar mis tahes meediamängija, näiteks CD-, DVD-, MP3-mängija või teleri, helisisendi, heliväljundi või kõrvaklapipesaga.

Tehnilised andmed

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Auhinnad

  • Pilt: AWARD-961310

Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

22/02/2014

Polska

Polska

Philips Fidelio A5 AW5000 Super wygląda i super gra

Bardzo fajny i bardzo funkcjonalny głośnik bezprzewodowy. Super brzmi oraz super wygląda.POLEAM

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AW5000 Bezprzewodowy głośnik Hi-Fi A5

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  1. Napster on saadaval vaid Saksamaal ja Suurbritannias.