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Tootmine lõpetatud
AZ100N/12
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
Sinine
MP3 Linki ühenduvusega saate esitada MP3-faile otse kaasaskantavatest meediaseadmetest. Lisaks võimalusele nautida lemmikmuusikat helisüsteemi suurepärase helikvaliteediga on MP3 Link ka äärmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid ühendama kaasaskantava MP3-mängija helisüsteemiga.
Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
Philips on tuntud selle poolest, et suudab luua paljude saadaolevate plaadivormingutega ühilduvaid seadmeid. Selle helisüsteemiga saate nautida muusikat CD-lt, CD-R-ilt ja CD-RW-lt. CD-RW (vorminguga CD-Rewritable ühilduv) tähendab, et muusikasüsteem suudab esitada nii CD-Recordable (CD-R) kui ka CD-Rewritable (CD-RW) plaate. CD-R-plaatidele saab salvestada ühe korra ja need on esitatavad kõigis audio-CD-mängijates, kuid CD-RW-plaate saab salvestada ja kustutada mitu korda ja esitada vaid ühilduvates audio-CD-mängijates.
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