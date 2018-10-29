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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1047/12

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • MP3-CD

  • Kassettmakk

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

MP3 tähistab standardit "MPEG-1 Audio layer-7.6 cm (3"). MP3 on revolutsiooniline tihendustehnoloogia, millega saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada, halvendamata märkimisväärselt nende kvaliteeti. MP3st on saanud standardne veebis kasutatav helitihendusvorming, millega saab helifaile kiirelt ja lihtsalt edastada.

Automaatpeatusega kassettmakk

Automaatpeatusega kassettmakk

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FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

Tehnilised andmed

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.