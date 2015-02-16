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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1627/12

4

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • USB

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-tuuner raadio nautimiseks

FM-/MW-stereotuuner

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

CD juhuesitus/kordus muusika kohandatud nautimiseks

Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

5
3
2
1

16/02/2015

Polska

Polska

nawet dobry

Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.

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See arvustus tehti tootele AZ1627 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1627 Bumbox CD

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.