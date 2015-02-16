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Tootmine lõpetatud
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Kas soovite nautida kaasaskantava muusikamängija sisu kõrvaklappe kasutamata? Ühendage seade Philipsi CD-heliaparaadi USB Directi pessa ja nautige oma lemmikmuusikat läbi võimsate kõlarite – kõikjal ja alati.
USB
FM-/MW-stereotuuner
Juhuesituse/kordusega saate vältida igavust alati samas järjestuses muusika esitamisel. Lemmiklugude mängijasse laadimise järel peate vaid valima ühe režiimidest – juhuesituse või korduse – et teie muusika esitataks erinevas järjestuses. Nautige alati erinevat ja ainulaadset muusikaelamust.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
4.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
marek1345
16/02/2015
Polska
nawet dobry
Odtwarzacz pasiada ładny wygląd pozatym ma wejście mp3,usb,łatwo się użytkuje,dobrze odtwarza płyty CD(w moim starym sprzęcie odywarzacz płyt szybko wysiadał,a tu działa bez zarzutu)Jedyny minus to głośniki słabej mocy.Jestem zadowolony z tego produktu.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1627 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1627 Bumbox CD