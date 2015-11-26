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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1834/12

3.7

| (3) Auhinnad

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Õhukese ja kompaktse disainiga AZ1834 võimaldab nautida kaasaskantavas muusikamängijas olevaid MP3-/WMA-vormingus lemmiklugusid kõrvaklappe kasutamata.

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Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • USB

Täieulatuslikud kõlarid kaasahaaravaks ja dünaamiliseks heliks

Täieulatuslikud kõlarid kaasahaaravaks ja dünaamiliseks heliks

Kompaktsed stereokõlarid esitavad täieulatuslikku kvaliteetset heli, et saaksite vabalt muusikat kuulata. Nautige muusikat kõikjal ja alati sisseehitatud stereokõlaritega, mis võimaldavad mugavust ja naudingut muusika taasesitusest.

Muu seadme sisend kaasaskantavas mängijas oleva muusika esitamiseks

MP3-seadme sisendi ühendamisel saate helisüsteemi kaudu esitada oma MP3-faile. Ühendades kaasaskantava MP3-mängija helipistiku kaudu helisüsteemiga, saate nautida suurepärast helikvaliteeti kaasaskantavast MP3-mängijast lemmikmuusika kuulamisel.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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3.7

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

26/11/2015

Polska

Polska

Elegancki wygląd, czysty dźwięk

Bardzo fajnie się prezentuje, czysty i ładny dźwięk, lecz mógłby być trochę głośniejszy. Szybko wczytuje płyty, jest poręczny i posiada dobre mocne radio.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1834 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1834 Bumbox CD

15/06/2015

Polska

Polska

super sprzęt w rozsądnej cenie

Doskonały sprzęcik, prosty w obsłudze i posiadający wszystkie niezbędne funkcje. Jest lekki i naprawdę fajnie wygląda.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1834 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1834 Bumbox CD

06/01/2016

Česká republika

Česká republika

Velké zklamání

Omlouvám se, recenzi jsem ještě nikdy nepsal, ale tohle jsem si prostě nemohl nechat pro sebe. Nejraději bych to šel vrátit, nevím jestli by to šlo, koupil jsem si to do připravované kanceláře již před několika měsíci, ale začal používat až teď. Ale k té recenzi! Zvuk: katastrofa, hned první CD Flash Gordon od Queen a hned v prvních tónech jsem tušil zradu, tedy místo tónů jsem slyšel spíše vrnění reproduktorů. Uklidňoval jsem se, začátek CD Flashe, by mohlo CD přehrávač rozrezonovat, přeci jenom je to malý štěně. Ale bohužel i v dalších skladbách, je jedno jak nahlas, či potichu, zvuk je prostě rozladěný, jakoby přezvučený. No a hned u prvního CD další problém. Kdo znáte Flash Gordon, skladby jsou většinou provázané jedna do druhé bez mezer, jako koncertní CD. Ticho: Takže pokud si chcete poslechnout Album, kde v originále nemají skladby mezeru, tento přehrávač Vám jí s radostí udělá. Je to opravdu příjemné. Hraje skladba, najednou půl vteřiny ticho a potom náhle pokračuje. Nechápu! Nikde jsem nenašel, že by tato funkce šla vypnout. Tlumené začátky skladeb: Pokud skladba začíná náhle hned v plném "zvuku", přehrávač Vám automaticky začátek ztlumí, takže první tóny neuslyšíte. Asi to má být prevence, aby uši nedostali velký náraz, ale mě to nevyhovuje. Hledání stopy: Přehrál jsem asi 15 CD, originálních, žádné kopie, a zatím z 50% se ve 3/4 přehrávač rozhodl, že přestane hrát, ztratí stopu a vyhledává jí. Jo, většinou se našla, pár pokusů a je to, můžeme hrát dál. Samozřejmě jsem neočekával nějaký super výrobek, v této velikosti, ale aby byl zvuk horší, než z nejhoršího notebooku? Vidím to tak, že to dlouho nevydržím a SOUNDMACHINE (ještě ten trefný název) poletí na sběrný dvůr. Omlouvám se Philipsu, ale od Vás si už nic nekoupím.

See arvustus tehti tootele AZ1834 CD Soundmachine

See arvustus tehti tootele AZ1834 CD Soundmachine

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.