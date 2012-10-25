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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1880/12

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Nautige lemmiklugusid stiilselt

Philipsi CD-mängija vabastab teie lemmiklood kaasaskantavast muusikamängijast, et saaksite neid kõikjal ja alati võimsa heliga kuulata. Seadmel on USB Direct ja ühe puudutusega MP3 digitaalsalvestusrežiim – arvutit pole enam vaja.

Kuva kõik eelised

Nautige lemmiklugusid stiilselt

  • 5 W

  • CD rippimine

  • Digitaalhäälestus

CD-lt salvestamine ühe puudutusega MP3-digitaalsalvestuseks

CD-lt salvestamine ühe puudutusega MP3-digitaalsalvestuseks

Lihtsalt ühendage oma USB-mäluseade Philipsi helisüsteemi USB-porti ja alustage oma lemmikmuusika salvestamist CD-plaadilt USB-mäluseadmele või MP3-mängijale – ühe puudutusega toiming ja arvutit pole enam vaja.

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-muusikavormingu esitamiseks

USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

MP3/WMA-CD, CD ja CD-RW esitamine

Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

25/10/2012

Polska

Polska

Doskonały wygląd

Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1880 Bumbox CD

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ1880 Bumbox CD

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.