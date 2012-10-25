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Tootmine lõpetatud
Nautige lemmiklugusid stiilselt
Philipsi CD-mängija vabastab teie lemmiklood kaasaskantavast muusikamängijast, et saaksite neid kõikjal ja alati võimsa heliga kuulata. Seadmel on USB Direct ja ühe puudutusega MP3 digitaalsalvestusrežiim – arvutit pole enam vaja.
5 W
CD rippimine
Digitaalhäälestus
Lihtsalt ühendage oma USB-mäluseade Philipsi helisüsteemi USB-porti ja alustage oma lemmikmuusika salvestamist CD-plaadilt USB-mäluseadmele või MP3-mängijale – ühe puudutusega toiming ja arvutit pole enam vaja.
USB Directi režiimis ühendage oma USB-seade Philipsi seadme USB-porti ja saategi digitaalset muusikat oma Philipsi seadmelt esitada.
Helitihendustehnoloogiaga saab suuri muusikafaile kuni 10 korda kahandada ilma nende helikvaliteeti märkimisväärselt halvendamata. MP3 ja WMA on kaks tihendusvormingut, mida saate Philipsi meediamängijas kuulata. Laadige MP3- või WMA-vormingus muusikapalu alla volitatud veebisaitidelt või looge need ise, salvestades oma CD-d MP3- või WMA-vormingus ja siirdades need failid meediamängijasse.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
Paweł12344677
25/10/2012
Polska
Doskonały wygląd
Najważniejszym kryterium przy zakupie był wygląd i z niego jestem bardzo zadowolony. Urządzenie stoi w kuchni i słuchamy na nim tylko radia które odbiera znakomicie. Dodatkowym atutem jest to że można je przenosić.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1880 Bumbox CD
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ1880 Bumbox CD