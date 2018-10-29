30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
AZ1/12
MÄNGIGE . VALJUSTI . KÕIKJAL
Philips AZ1 edastab raadiost, iPhone'ist/iPadist/iPodist, CD-plaatidelt ja Bluetooth-seadmetest võimsaid helisid. Tänu ühe puudutusega sidumisele NFC-tehnoloogia abil ei ole muusika voogedastamine Bluetoothiga kunagi lihtsam olnud. Musitseerimiseks ühendage külge mikrofon või kitarr.
Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia
CD, MP3-CD, FM
USB-dokk mängimise/laadimise jaoks
40 W, mikrofoni- ja kitarrisisend
Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat ja video heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Lihtsalt kinnitage kanderihm, visake see üle õla ja asuge teele. Ühtlasi vastab AZ1 lennuki käsipagasi mõõtmetele, mistõttu saate oma oskused välismaale kaasa võtta. Selle vastupidav disain on piisavalt tugev, et toime tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas ringi liikudes.
Arvustused