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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ1/12

MÄNGIGE . VALJUSTI . KÕIKJAL

Philips AZ1 edastab raadiost, iPhone'ist/iPadist/iPodist, CD-plaatidelt ja Bluetooth-seadmetest võimsaid helisid. Tänu ühe puudutusega sidumisele NFC-tehnoloogia abil ei ole muusika voogedastamine Bluetoothiga kunagi lihtsam olnud. Musitseerimiseks ühendage külge mikrofon või kitarr.

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Bluetoothi juhtmevaba voogedastusega

MÄNGIGE . VALJUSTI . KÕIKJAL

  • Bluetooth® ja NFC-tehnoloogia

  • CD, MP3-CD, FM

  • USB-dokk mängimise/laadimise jaoks

  • 40 W, mikrofoni- ja kitarrisisend

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelnevalt seadistatud režiimid Jazz, Rock, Pop ja Classic, et optimeerida sagedusvahemikke erinevate muusikastiilide jaoks. Igas režiimis reguleeritakse graafilise ekvalaiseri automaatselt heli tasakaalu ja võimendatakse valitud muusikastiili jaoks kõige olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides heli tasakaalu täpselt teie esitatavale muusikale sobivaks.

Voogedastage muusikat ükskõik millisest nutitelefonist juhtmevabalt Bluetooth™-i kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat ja video heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kanderihm ja jõuline disain tagavad parema kaasaskantavuse

Lihtsalt kinnitage kanderihm, visake see üle õla ja asuge teele. Ühtlasi vastab AZ1 lennuki käsipagasi mõõtmetele, mistõttu saate oma oskused välismaale kaasa võtta. Selle vastupidav disain on piisavalt tugev, et toime tulla ühelt peolt teisele (toas või õues) kulgemisega, ning selle juhtnupud saab ümber pöörata, tänu millele on need kaitstud väljas ringi liikudes.

Tehnilised andmed

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  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.