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Tootmine lõpetatud
AZ215S/12
Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete
Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.
Hõbedane
3 W
Digitaalhäälestus
Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.
Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!
CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.
2.3
5-st
3
Auhinnad
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Positiivsed omadused
vše ok
Negatiivsed omadused
nic
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Positiivsed omadused
mały, lekki
Negatiivsed omadused
Wymienione w recenzji
See arvustus tehti tootele AZ215S Bumbox CD
Kasutamise kuupäev 2024-05-04
See arvustus tehti tootele AZ215S Bumbox CD
Kasutamise kuupäev 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Positiivsed omadused
Žiadne
Negatiivsed omadused
Nefunkčný prehrávač CD
See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine
Kasutamise kuupäev 2021-12-11
See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine
Kasutamise kuupäev 2021-12-11