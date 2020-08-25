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Tootmine lõpetatud

CD Soundmachine

AZ215S/12

2.3

| (3) Auhinnad

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

Naudite lihtsaid asju elus ja hindate mugavust. Kompaktse ja kaasaskantava Philipsi CD-mängijaga saate nautida oma lemmikmuusikat lihtsasti kasutatavate funktsioonide kaudu.

Kuva kõik eelised

Nautige muusikat kõikjal, kuhu lähete

  • Hõbedane

  • 3 W

  • Digitaalhäälestus

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi sügava ja dramaatilise heli jaoks

Dünaamiline bassivõimendi võimendab muusikaelamust, rõhutades muusika bassikomponenti kõigil helitugevustel vaid nupuvajutusega. Väikese helitugevuse korral kaob madalaima sagedusega bassiheli. Selle probleemi kõrvaldamiseks võite lülitada sisse dünaamilise bassivõimendi, et nautida ühtlast heli ka vaikselt muusikat kuulates.

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

20 muusikapala programmeerimine CD-lt

CD programmeeritava esitusfunktsiooniga saate nautida lemmiklugusid just soovitud järjestuses.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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2.3

5-st

3

Auhinnad

4
3
2

25/08/2020

Česká republika

Česká republika

U výrobku vše ok

vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím

Positiivsed omadused

vše ok

Negatiivsed omadused

nic

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine

04/06/2024

Polska

Polska

Chyba nie o to chodziło.

Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?

Positiivsed omadused

mały, lekki

Negatiivsed omadused

Wymienione w recenzji

See arvustus tehti tootele AZ215S Bumbox CD

Kasutamise kuupäev 2024-05-04

See arvustus tehti tootele AZ215S Bumbox CD

Kasutamise kuupäev 2024-05-04

11/01/2022

Slovensko

Slovensko

Úplne nový výrobok

Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.

Positiivsed omadused

Žiadne

Negatiivsed omadused

Nefunkčný prehrávač CD

See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine

Kasutamise kuupäev 2021-12-11

See arvustus tehti tootele AZ215S CD Soundmachine

Kasutamise kuupäev 2021-12-11

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.