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3000 SeriesJuuksekoolutaja

BHA305/00

4.7

| (393) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

Lihtne stiliseerimine tänu ioonhooldusele

Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juuksekoolutaja Air Styler 3000 võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku soengut, tagades samal ajal tervemad ja läikivamad juuksed. Kolm tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.

Kuva kõik eelised

ja keratiiniga töödeldud keraamilistele harjadele

Lihtne stiliseerimine tänu ioonhooldusele

  • 3 otsakut

  • Ioonhooldus

  • Keratiiniga keraamiline pinnakate

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev salongiviimistlusega soeng.

Hooldav seadistus juuste paremaks kaitseks kuivatamisel ja soengu kujundamisel

Hooldav seadistus juuste paremaks kaitseks kuivatamisel ja soengu kujundamisel

Hooldav seadistus tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb ülekuumenemise eest. Juuksed kuivavad kiiremini, kuivatades sama võimsa õhuvooluga, kuid ühtlasel õrnal temperatuuril.

Kaitsva keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsva keratiiniga keraamiline pinnakate

Kaitsva keratiiniga keraamilised harjased libisevad kergesti läbi teie juuste, tagades loomulikult sirge ja läikiva tulemuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

393

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/10/2019

Eesti

Eesti

Väga rahul.

Mugav kuivatada, et hari on fööniotsas ja veel lisaks häid nippe kuidas koolutada juukseid ja teha erinevaid soenguid!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Positiivsed omadused

Puikiai purena, glotnina

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.