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43
p
Päevad
16
t
Tunnid
12
m
Minutid
24
s
Sekundid
Lihtne stiliseerimine tänu ioonhooldusele
Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juuksekoolutaja Air Styler 3000 võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku soengut, tagades samal ajal tervemad ja läikivamad juuksed. Kolm tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.
3 otsakut
Ioonhooldus
Keratiiniga keraamiline pinnakate
800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev salongiviimistlusega soeng.
Hooldav seadistus tagab optimaalse kuivatustemperatuuri ja kaitseb ülekuumenemise eest. Juuksed kuivavad kiiremini, kuivatades sama võimsa õhuvooluga, kuid ühtlasel õrnal temperatuuril.
Kaitsva keratiiniga keraamilised harjased libisevad kergesti läbi teie juuste, tagades loomulikult sirge ja läikiva tulemuse.
4.7
5-st
393
Auhinnad
95%
soovitab seda toodet
Kadiadi
22/10/2019
Eesti
Väga rahul.
Mugav kuivatada, et hari on fööniotsas ja veel lisaks häid nippe kuidas koolutada juukseid ja teha erinevaid soenguid!
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja
Laimingas tetis
28/11/2022
Lietuva
Nuostabus efektas
Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.
Positiivsed omadused
Puikiai purena, glotnina
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Kasutamise kuupäev 2022-10-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Kasutamise kuupäev 2022-10-28
Sniega
28/11/2022
Lietuva
Super!
Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Kasutamise kuupäev 2022-10-28
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“
Kasutamise kuupäev 2022-10-28