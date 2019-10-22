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3000 SeriesJuuksekoolutaja

BHA310/00

4.7

| (393) Auhinnad | 95% soovitab seda toodet

Erinevad soengud koos ioonhooldusega

Kuivatage ja stiliseerige samaaegselt. Philipsi juuksekoolutaja Air Styler 3000 võimaldab teil luua ilusat ja loomulikku soengut, hoolitsedes samal ajal ka teie juuste eest. Neli tarvikut sobivad nii pikkadele kui ka lühikestele juustele, et saaksite nautida lihtsat stiliseerimist.

Kuva kõik eelised

Erinevad soengud koos ioonhooldusega

  • Neli lisatarvikut

  • Ioonhooldus

  • Argaaniaõliga keraamika

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsus tagab salongiviimistlusega soengu

800 W võimsusega juuksekoolutaja võimaldab teil oma juukseid nii kuivatada kui ka soengusse sättida. Saavutage iga päev salongiviimistlusega soeng.

Argaaniaõliga töödeldud hari

Argaaniaõliga töödeldud hari

Koolutajal on keraamilise kattega hari, millele on lisatud argaaniaõli, et muuta soengu tegemine kiireks ja lihtsaks, mille tulemuseks on siidiselt siledad juuksed.

Lapik sirgendushari loomulikena näivate sirgete juuste saavutamiseks

Käepideme küljes oleva uuendusliku lapiku sirgendusharjaga saate kaunid loomulikud sirged juuksed

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

4.7

5-st

393

Auhinnad

95%

soovitab seda toodet

22/10/2019

Eesti

Eesti

Väga rahul.

Mugav kuivatada, et hari on fööniotsas ja veel lisaks häid nippe kuidas koolutada juukseid ja teha erinevaid soenguid!

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Essential HP8663/00 Juuksekoolutaja

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Nuostabus efektas

Labai šaunus prietaisas, pakelia plaukus nuo šaknų ir išpurena visai dienai. Jaučiasi, kad plauko žvyneliai sugula, plaukas lieka švelnus.

Positiivsed omadused

Puikiai purena, glotnina

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

28/11/2022

Lietuva

Lietuva

Super!

Kaip džiaugiuosi atradusi šį feną! Mano plaukai yra gana ploni, tai labai gražios garbanos gaunasi. Tiesinimas taip pat labai lengvas, šukų dėka plaukai nesivelia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele 3000 Series BHA310/00 „Air Styler“

Kasutamise kuupäev 2022-10-28

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.