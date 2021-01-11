TootedTugi

10% allahindlust esimesel tellimusel

30-päevane tagastusõigus

Tarne 3-4 tööpäeva jooksul

E-pood

Kõik seeriad

Go to promotion

Liitu meie uudiskirjaga ja võida!

Liitu Philips Sonicare'i uudiskirjaga ning osale loosimises ja võida uue põlvkonna Philips Sonicare DiamondClean Prestige elektriline hambahari.

20

p

Päevad

15

t

Tunnid

:

28

m

Minutid

:

59

s

Sekundid

Rohkem infot

  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto
  • Üksiktootefoto
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Toote lähivõte
  • Toote lähivõte
  • Alternatiivne tootefoto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Toote kasutamise foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Kasu illustreeriv emotsionaalne foto
  • Pakendi foto

Tootmine lõpetatud

StyleCareKoolutaja Sublime Ends

BHB871/00

5

| (66) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Tõmmake oma lokkidele tähelepanu

Sublime Ends Curler on meie esimene koolutaja, mis on loodud kaitsma teie juuste hapraid otsi koolutamisel. Tänu meie esmaklassilisele SplitStop tehnoloogiale saate muretult luua need loomuliku välimusega lokid - seega lõpetage enda peitmine ja astuge tähelepanu keskpunkti!

Kuva kõik eelised

Kuni 95% lõhestumata otsi*

Tõmmake oma lokkidele tähelepanu

  • 13-25 mm koonusekujuline rull

  • Tehnoloogia SplitStop

  • Keratiinhooldus

  • Digitaalne temperatuuriseadistamine

Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

Tehnoloogia SplitStop on parim viis lõhkiste juusteotste vältimiseks

Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga optimeeritud kuumusjõudlusest ja minimaalsest hõõrduvusest, tagades juuste eest hoolitsemise juurtest otsteni. Soengu kujundamise ajal on rull püsiva ja ühtlaselt optimaalse temperatuuriga, vältides järske temperatuurikõikumisi. Rull on kaetud sileda keraamilise pinnakattega, mis vähendab juuksesalkude hõõrdumist. Looge täiuslikke lokke ja nautige tervemaid ja värsket elujõudu täis juukseotsi.

Keratiinhooldus tagab parema hoolitsuse

Keratiinhooldus tagab parema hoolitsuse

Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis teeb need tugevaks, terveks ja kauniks. Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.

9 digitaalset temperatuuriseadistust tagavad täieliku kontrolli

Digitaalne ekraan koos 9 temperatuuriseadistusega annab teile täieliku vabaduse, et valida oma juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.

Tehnilised andmed

Saage selle toote kohta tuge

Vaadake KKK-sid, kasutusjuhendeid, ohutusteavet ja nõuandeid

Arvustused

Neid arvustusi haldab Bazaarvoice ja need vastavad Bazaarvoice’i autentimise poliitikale, mida toetab pettusevastane tehnoloogia ja inimeste tehtav analüüs. Üksikasjad on leitavad aadressil
Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

66

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Positiivsed omadused

Mitu temperatuuriastet

Negatiivsed omadused

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Kasutamise kuupäev 2020-12-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Kasutamise kuupäev 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-09-27

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Positiivsed omadused

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Negatiivsed omadused

Jeszcze nie widzę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-04-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-04-04

Telli meie uudiskiri, et saada infot meie eksklusiivsete kampaaniate kohta

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.

Sooviksin saada reklaamkirju- vastavalt oma eelistustele ja tarbimiskäitumisele- Philipsi toodete, teenuste, ürituste ja kampaaniate kohta. Saan igal ajal hõlpsasti loobuda.

  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.
Lahtiütlused

  1. pärast 2 aastat kestnud lokitangide kasutamise simulatsiooni 180°C juures, keskmistel Euroopa päritolu tervete otstega juustel