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20
p
Päevad
15
t
Tunnid
28
m
Minutid
59
s
Sekundid
Tootmine lõpetatud
Tõmmake oma lokkidele tähelepanu
Sublime Ends Curler on meie esimene koolutaja, mis on loodud kaitsma teie juuste hapraid otsi koolutamisel. Tänu meie esmaklassilisele SplitStop tehnoloogiale saate muretult luua need loomuliku välimusega lokid - seega lõpetage enda peitmine ja astuge tähelepanu keskpunkti!
13-25 mm koonusekujuline rull
Tehnoloogia SplitStop
Keratiinhooldus
Digitaalne temperatuuriseadistamine
Meie parim saladus lõhkiste juukseotste vältimiseks on uus tehnoloogia SplitStop. Tegu on ainulaadse kombinatsiooniga optimeeritud kuumusjõudlusest ja minimaalsest hõõrduvusest, tagades juuste eest hoolitsemise juurtest otsteni. Soengu kujundamise ajal on rull püsiva ja ühtlaselt optimaalse temperatuuriga, vältides järske temperatuurikõikumisi. Rull on kaetud sileda keraamilise pinnakattega, mis vähendab juuksesalkude hõõrdumist. Looge täiuslikke lokke ja nautige tervemaid ja värsket elujõudu täis juukseotsi.
Keratiin on juuste põhiline koostisosa, mis teeb need tugevaks, terveks ja kauniks. Keraamilist pinda on rikastatud keratiiniga, mis hoolitseb teie juuste eest veelgi paremini.
Digitaalne ekraan koos 9 temperatuuriseadistusega annab teile täieliku vabaduse, et valida oma juuksetüübile sobivaim temperatuur ja vältida kahjustusi.
5.0
5-st
66
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Positiivsed omadused
Mitu temperatuuriastet
Negatiivsed omadused
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Kasutamise kuupäev 2020-12-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Kasutamise kuupäev 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-09-27
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Positiivsed omadused
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Negatiivsed omadused
Jeszcze nie widzę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-04-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-04-04
pärast 2 aastat kestnud lokitangide kasutamise simulatsiooni 180°C juures, keskmistel Euroopa päritolu tervete otstega juustel