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Tootmine lõpetatud
Elavad lokid ja lained, mis säravad
Glam Shine Curleri tutvustus. Meie esimene iooniline hooldus ja titaaniga rikastatud rull suurepäraselt säravate lokkide ning lainete tegemiseks. Unikaalne Curl Ready indikaator aitab teil luua püsilokke kogu peas ja kaitseb ülekuumenemise eest.
13-25 mm koonusekujuline rull
Ioonhooldus
Titaaniga rikastatud rull
Curl Ready näidik
Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.
Profikasutuseks mõeldud titaani hinnatakse selle tugevuse ja kiire soojusülekande tõttu, mis tagab paremad omadused soengute kujundamiseks. Titaaniga rikastatud rull tagab täiuslikud tulemused.
Ainulaadne Curl Ready näidik annab piiksuga märku, kui lokk on valmis. Selle uuendusliku funktsiooni abil saate kaunid lokid ja väldite samal ajal juuste ülekuumutamist. Kui eelistate kasutada teistsuguseid aegasid, võite alati näidikut mitte kasutada.
5.0
5-st
66
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
AnonüümneKülmkapp
11/01/2021
Eesti
Kinnitatud ostja
Täpselt see, mis vaja!
Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.
Positiivsed omadused
Mitu temperatuuriastet
Negatiivsed omadused
Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Kasutamise kuupäev 2020-12-10
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine
Kasutamise kuupäev 2020-12-10
Joanna - placka1
27/09/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
super
Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-09-27
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-09-27
Beatakam1234
04/05/2023
Polska
Kampaania osa
Kinnitatud ostja
Lokówka
Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.
Positiivsed omadused
Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury
Negatiivsed omadused
Jeszcze nie widzę
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-04-04
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends
Kasutamise kuupäev 2022-04-04