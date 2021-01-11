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Tootmine lõpetatud

StyleCareKoolutaja Glam Shine

BHB872/00

5

| (66) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Elavad lokid ja lained, mis säravad

Glam Shine Curleri tutvustus. Meie esimene iooniline hooldus ja titaaniga rikastatud rull suurepäraselt säravate lokkide ning lainete tegemiseks. Unikaalne Curl Ready indikaator aitab teil luua püsilokke kogu peas ja kaitseb ülekuumenemise eest.

Kuva kõik eelised

Elavad lokid ja lained, mis säravad

  • 13-25 mm koonusekujuline rull

  • Ioonhooldus

  • Titaaniga rikastatud rull

  • Curl Ready näidik

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Ioonhooldus tagab läikivad ja käharateta juuksed

Laetud negatiivsed ioonid kõrvaldavad juustest staatilise elektri, hooldavad juukseid ja silendavad neid, andes sära ja läiget. Tulemuseks on siledad käharateta juuksed, millel on kaunis läige.

Titaaniga rikastatud rull tagab täiuslikud tulemused

Titaaniga rikastatud rull tagab täiuslikud tulemused

Profikasutuseks mõeldud titaani hinnatakse selle tugevuse ja kiire soojusülekande tõttu, mis tagab paremad omadused soengute kujundamiseks. Titaaniga rikastatud rull tagab täiuslikud tulemused.

Ainulaadne Curl Ready näidik väldib juuste liigset kuumutamist

Ainulaadne Curl Ready näidik väldib juuste liigset kuumutamist

Ainulaadne Curl Ready näidik annab piiksuga märku, kui lokk on valmis. Selle uuendusliku funktsiooni abil saate kaunid lokid ja väldite samal ajal juuste ülekuumutamist. Kui eelistate kasutada teistsuguseid aegasid, võite alati näidikut mitte kasutada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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Kliendi arvamused toodete ja tärnihinnangute kujul on kasulikud kõigile. Need aitavad teil tootest rohkem teada saada ja teha ostuotsuse. Iga klient, kes on toote ostnud veebist või poest, saab jätta arvustuse

5.0

5-st

66

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

2
1

11/01/2021

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Täpselt see, mis vaja!

Hea toode. Minu esimene koolutaja. Meeldib, et saab nii mitme temperatuuri valiku vahel valida. Samuti on kasuks tulnud curl ready funktsioon. Ilus ja stiilne.

Positiivsed omadused

Mitu temperatuuriastet

Negatiivsed omadused

Curl ready funktsiooniga piiksub liiga mitu korda järjest, võib olla väsitav kui alguses seda funktsiooni rohkem kasutate

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Kasutamise kuupäev 2020-12-10

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB872/00 Koolutaja Glam Shine

Kasutamise kuupäev 2020-12-10

27/09/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

super

Dzięki możliwości ustawienia temperatury, sama mogę zdecydować, jak mocno kręcić włosy lub jakiej temperaturze je poddać, by tak szybko i mocno się nie niszczyły.

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-09-27

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-09-27

04/05/2023

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Lokówka

Szybko jest gotowa do stylizacji. Włosy po użyciu lokówki są lśniące. Układa piękne loki.

Positiivsed omadused

Szybko się nagrzewa i tym samym skraca czas przygotowywania fryzury

Negatiivsed omadused

Jeszcze nie widzę

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-04-04

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele StyleCare BHB871/00 Lokówka Sublime Ends

Kasutamise kuupäev 2022-04-04

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.