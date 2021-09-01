Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Teeb juuksed kiiresti kuivaks ning ei pea juuste kuivatamisele kaua aega kulutama. Võimalik on kasutada nii jahedamat kui ka kuumemat rezhiimi. Mulle meeldib see, et föön pole väga suur ja on lihtsa disainiga ning mahub hästi sahtlisse ära. Samuti ei tee töötades väga suurt lärmi ning juhtme pikkus on piisav.