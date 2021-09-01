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Tootmine lõpetatud
2100 W
ThermoProtecti tarvik
Täiustatud ioonhooldus
Kuus temperatuuri- ja kiiruseseadistust
See 2100 W föön tekitab võimsa õhuvoo, mis tagab kauni tulemuse igal korral.
Ainulaadse disainiga ThermoProtecti tarvik segab sooja ja jahedat õhku, hoolitsedes teie juuste eest. See langetab temperatuuri 15°C, tagades siiski kiire juuste kuivatamise.
See võimas ioonsüsteem vabastab kuivatamise ajal kuni 20 miljonit iooni*, tagades läikivad ja kahuvabad juuksed.
4.8
5-st
433
Auhinnad
96%
soovitab seda toodet
Anu13
01/09/2021
Eesti
Uskumatult kiire ja kerge föön
Karbist välja võttes märkasin esimesena seda, kui kerge föön oli. Paksude juuste kuivatamine võtab kaua aega ning sageli väsib käsi raskema fööniga ära, kuid sellega on juuste kuivatamine väga mugav! Hämmastas veel see, kui kiiresti föön juuksed otsast lõpuni ära kuivatas. Ainukese miinusena tooksin ilmselt välja selle, et föön on väga vali, seega võib olla hommikuti ajab sellega kellegi teise üles, kuid kuna ennast see ei häiri, siis minu poolt maksimum punktid!
Positiivsed omadused
kerge, kiire
Negatiivsed omadused
vali
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Elluks
15/06/2021
Eesti
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe
Väga hea hinnaga ning piisavalt võimas föön igapäevaseks kasutamiseks.
Positiivsed omadused
Hea hind, piisavalt võimas, mitu erinevat temperatuuriseadistust, kerge
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Kelluke
26/05/2021
Eesti
Väike aga tubli
Väga hea hinna ja kvaliteedi suhe. Teeb juuksed kiiresti kuivaks ning ei pea juuste kuivatamisele kaua aega kulutama. Võimalik on kasutada nii jahedamat kui ka kuumemat rezhiimi. Mulle meeldib see, et föön pole väga suur ja on lihtsa disainiga ning mahub hästi sahtlisse ära. Samuti ei tee töötades väga suurt lärmi ning juhtme pikkus on piisav.
Positiivsed omadused
Väga hea hinnaga, kiire ning väike föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele 3000 Series BHD351/10 Föön
Kiireima kiiruseseadistuse korral