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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta mitme toa muusikasüsteem

BM50B/10

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.

Kuva kõik eelised

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

  • seinale paigaldatav

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • MULTIPAIRiga

Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu

Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu

Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist, tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist muusika- või raadiorakendust kasutate.

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

Tänu failide täielikule ülekantavusele saate nüüd sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja lõbusalt veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

07/12/2016

Polska

Polska

doskonały

Produkt bardzo dobrej jakości, bardzo dobry, czysty dźwięk w super opakowaniu-mowa oczywiście o designie:). RedDot to bardzo prestiżowa nogroda świadcząca o jakości produktu. Nieduży, zgrabny z możliwością przenoszenia " pod tz. pachą”, oraz powieszenia na ścianie w razie konieczności -dobra funkcja do niedużych wnętrz. Wiele funkcji umożliwiających wszechstronne stosowanie. Konfiguracja z aktualnymi gadżetami MP3, iPod, przez USB Direct. Jeszcze nie zakupiłam przenośnych głośników IZZY do konfiguracji ze sprzętem ,ale zrobię sobie prezent na święta :) Polecam na prezent nawet dla wybrednych koneserów jakości dźwięku i stylu. Cena bardzo przystępna za tej jakości produkt. Pozdrawiam Julia.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BM50B Bezprzewodowy zestaw muzyczny multiroom

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.