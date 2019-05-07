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Tootmine lõpetatud
Ühe puudutusega muusika igasse tuppa
Philips izzy juhtmeta mitme toa kõlar edastab muusikat juhtmevabalt Bluetoothi abil. Lihtsa nupuvajutusega saab kuni 5 izzy kõlarit panna mängima sama muusikat igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusteta.
Bluetooth®
Must
Kahe audiofiilidele sobiliku kvaliteediga 2,5" kõlarimagnetiga varustatud Izzy Multiroomi kõlarid loovad võimsa ruumi täitva heli, samas kui bassipordid laiendavad madalsagedusi, luues tõeliselt kaasahaarava ja dünaamilise kogemuse.
Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.
Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.
4.3
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
spuma
07/05/2019
România
performanta
usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B boxă wireless multiroom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B boxă wireless multiroom
CLE1
02/12/2017
Polska
Fajny, ładny i prosty w obsłudze
Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Żaba93
15/01/2017
Polska
Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.
Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom