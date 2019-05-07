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Tootmine lõpetatud

izzyjuhtmeta Multiroomi kõlar

BM5B/10

4.3

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy juhtmeta mitme toa kõlar edastab muusikat juhtmevabalt Bluetoothi abil. Lihtsa nupuvajutusega saab kuni 5 izzy kõlarit panna mängima sama muusikat igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakendusteta.

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Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

  • Bluetooth®

  • Must

2 x 2,5" elementi ja bassiport tekitavad ruumi täitvat heli

2 x 2,5" elementi ja bassiport tekitavad ruumi täitvat heli

Kahe audiofiilidele sobiliku kvaliteediga 2,5" kõlarimagnetiga varustatud Izzy Multiroomi kõlarid loovad võimsa ruumi täitva heli, samas kui bassipordid laiendavad madalsagedusi, luues tõeliselt kaasahaarava ja dünaamilise kogemuse.

Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega

Grupi juhtkõlari muutmine käib vaid ühe puudutusega

Igas izzylink™-i grupis saab ükskõik millise kõlari valida juhtkõlariks, mis edastab muusikat teistele. Kui soovite oma muusikat jagada, vajutage oma toas oleva kõlari Bluetoothi nupule ja saate oma seadmes olevat muusikat hetkega jagada. Teised samas izzylink™-i rühmas olevad kõlarid mängivad sünkroniseeritult sama muusikat. Üksteisega muusika jagamine on täpselt nii lihtne.

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

3
2
1

07/05/2019

România

România

performanta

usor de folosit se aude foarte bine Recomand cu incredere

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B boxă wireless multiroom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B boxă wireless multiroom

02/12/2017

Polska

Polska

Fajny, ładny i prosty w obsłudze

Gra całkiem nieźle. łatwo się łączą między sobą i ze źródłem muzyki. Niewielka zwłoka między pomieszczeniami, w pełni akceptowalna, gdy głośniki są w różnych miejscach domu. Brak tylko jednej rzeczy - akumulatora.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

15/01/2017

Polska

Polska

Głośnik bardzo fajnie wygląda, jakość dźwięku jest wysokim poziomie choć brakuje troszkę basu.

Produkt jest warty polecenia tylko i wyłącznie przy zakupie dwóch i więcej sztuk. Ja korzystam z 3 gdzie wielkim plusem jest daleki zasięg który jest wielkim plusem

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele izzy BM5B bezprzewodowy głośnik multiroom

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.