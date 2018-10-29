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Tootmine lõpetatud

Juhtmeta mitme toa muusikasüsteem

BM90/12

Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

Philips izzy muusikasüsteem mängib muusikat Bluetoothi, CD/USB ja FM-i kaudu. Vaid nupuvajutuse peale mängitakse nutitelefoni, CD/USB ja raadiojaamade kaudu edastatavat muusikat kõigist izzy kõlaritest igas toas. Lihtne seadistus ilma ruuteri, parooli või rakenduseta.

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Ühe puudutusega muusika igasse tuppa

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks

Koondage kuni 5 izzy kõlarit izzylink™-i abil mitmes toas nautimiseks

izzylink™ on IEEE 802.11n standardit kasutav juhtmevaba tehnoloogia, mis võimaldab mitu kõlarit ühte juhtmevabasse võrku ühendada. Võrku saab ühendada kuni viis kõlarit, ilma et vajaksite seadistamiseks ruuterit, Wi-Fi parooli või ühtegi nutiseadme rakendust. Võrku izzy kõlarite lisamine on imelihtne, et saaksite üheaegselt mitmes ruumis muusikat nautida. Iga kõlari puhul saab ühe puudutusega määrata, kas kasutate seda eraldiseisvana või osana mitut ruumi hõlmavast võrgustikust.

Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu

Muusika esitamine ühes ruumis juhtmevabalt Bluetoothi kaudu

Philips izzy kõlar võimaldab teil voogedastada kogu oma lemmikmuusikat oma telefonist, tahvel- või tavaarvutist sõltumata sellest, millist muusika- või raadiorakendust kasutate.

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Ühe puudutusega izzylink™-i seadistamine: ei mingit ruuterit, parooli või rakendusi

Seadistamiseks pole vaja ruuterit, parooli või rakendusi. Lihtsalt vajutage pikalt kahe kõlari "GROUP"-nupule (grupeerimine), et saavutada esialgne seadistus. Korrake, et lisada kolmas, neljas või viies kõlar. Iga pikk grupinupu vajutus lisab ühe kõlari. Mitmes toas muusika mängimine pole kunagi olnud nii lihtne. Kui olete lõpetanud, säilib izzylink™-i võrk ka siis, kui kõlari vooluvõrgust lahutate.

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