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Tootmine lõpetatud

Satinelle AdvancedMärg- ja kuivkasutusega epilaator

BRE611/00

4.4

| (526) Auhinnad | 86% soovitab seda toodet

Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

Meie senini kõige kiiremal epilaatoril on ainulaadsed keraamilised kettad, mis pöörlevad kiiremini kui kunagi varem, eemaldades ka kõige peenemad ja lühemad karvad. Nautige siidpehmet nahka mitu nädalat ja kasutage eri kehapiirkondades spetsiaalseid karvaeemaldusmeetodeid.

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Philips Lumea on nr 1 kaubamärk juba 15 aastat üle kogu maailma!

Kaks karvaeemaldustoimingut

Meie kiireim epilaator isegi kõige peenematele karvadele

  • Jalgadele ja kehale

  • Keraamilised kettad haaravad karvad

  • S-kujuline käepide

  • + 4 tarvikut

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Ainulaadsest keraamilisest materjalist epileerimisotsak tagab parema haarduvuse

Meie ainulaadne epileerimisotsak on valmistatud tekstuuriga keraamilisest pinnast, mis eemaldab isegi kõige peenemad karvad ja vahatamisega võrreldes 4 korda lühemad karvad. Kiiremaks karvaeemalduseks pöörleb ketas nüüd veelgi kiiremini (2200 p/min).

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak

Eriti lai epileerimisotsak töötleb kiiremaks karvaeemalduseks iga tõmbega suuremat nahapinda.

Juhtmeta märg- ja kuivkasutus vannis või duši all

Tänu libisemiskindlale käepidemele sobib ideaalselt veega kasutamiseks. Duši all või vannis kasutamine muudab kogemuse meeldivamaks ja õrnemaks. Juhtmeta kasutamine tagab mugavuse.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.4

5-st

526

Auhinnad

86%

soovitab seda toodet

23/07/2020

Eesti

Eesti

Kinnitatud ostja

Vaikne valutu, väga mugav kasutada.

Varem sai kasutatud juhtmega, epilaatorit mis oli ebamugav ja ka valulikum kui antud toode. Lisaks on uuel tootel valgustsus mis on suureks plussiks.Nähooldus toode on samuti mugav ja puhastab nahka õrnalt samas masserides, koheselt on tunda värsksust ja puhtust.

Positiivsed omadused

Mugav, vaikne hea kaasa võtta

Negatiivsed omadused

Laadia oleks võinud üks olla mõlale tootele.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Märg- ja kuivkasutusega epilaator

Kasutamise kuupäev 2019-06-23

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Märg- ja kuivkasutusega epilaator

Kasutamise kuupäev 2019-06-23

29/01/2019

Latvija

Latvija

lielisks dizains apvienojumā ar kvalitāti

Jau ilgi meklēju savu ideālo epilatoru un to beidzot atradu! Šim komplektam ir visi nepieciešamie uzgaļi, liels pluss ir pēdu vīle. Epilatoru ir ērti lietot un led gaisma uz uzgaļa tiešam atvieglo epilēšanu. Un kas ir ne mazāk svarīgi, es dievinu tā dizainu un krāsu! Man patīk, ka visas man ikdienā vajadzīgās lietas ir vienotā dizainā: gan epilators, gan pēdu vīle, gan sejas birste.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRP545/00 Epilators mitrai un sausai epilēšanai

09/07/2020

Lietuva

Lietuva

Superinis epiliatorius

Labai patiko, israuna ir labai mazus plaukelius, super!

Positiivsed omadused

Patogus, gerai israuna

Negatiivsed omadused

Nera

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Kasutamise kuupäev 2020-06-09

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele Satinelle Advanced BRE640/00 „Wet & Dry“ epiliatorius

Kasutamise kuupäev 2020-06-09

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.