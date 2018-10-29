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Klientarvuti kinnitusraam

BS6B2234B/00

Avardage lauaruumi

Avardage lauaruumi ja ühendage klientarvutid oma SmartErgoBase'i alusega Philipsi monitori külge. See lihtne ja mitmekülgne lahendus võimaldab luua kõik-ühes lahenduse, mis tagab maksimaalse produktiivsuse.

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Avardage lauaruumi

  • Philipsi mudelile SmartErgoBase

Hõlpsalt ülesseatav ja kasutatav

Klientarvuti kinnitusraam sobitub otse Philipsi auhindu võitnud kaubanduslikule monitorialusele SmartErgoBase ja võimaldab lauaarvuti või õhukese klientarvuti hõlpsat paigaldamist.

Täielik ergonoomiline seadistatavus

Klientarvuti kinnitusraami nutikas disain võimaldab Philips SmartErgoBase'il täielikku ergonoomilist seadistatavust (kõrgus, pööramine, kallutamine).

Universaalne 100 mm VESA kinnitusmuster

VESA standardile vastavad kinnitusavad tagavad ühilduvuse enamiku väiksemate lauaarvutite ja õhukeste klientarvutitega.

Tehnilised andmed

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