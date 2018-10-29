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BS6B2234B/00
Avardage lauaruumi
Avardage lauaruumi ja ühendage klientarvutid oma SmartErgoBase'i alusega Philipsi monitori külge. See lihtne ja mitmekülgne lahendus võimaldab luua kõik-ühes lahenduse, mis tagab maksimaalse produktiivsuse.
Philipsi mudelile SmartErgoBase
Klientarvuti kinnitusraam sobitub otse Philipsi auhindu võitnud kaubanduslikule monitorialusele SmartErgoBase ja võimaldab lauaarvuti või õhukese klientarvuti hõlpsat paigaldamist.
Klientarvuti kinnitusraami nutikas disain võimaldab Philips SmartErgoBase'il täielikku ergonoomilist seadistatavust (kõrgus, pööramine, kallutamine).
VESA standardile vastavad kinnitusavad tagavad ühilduvuse enamiku väiksemate lauaarvutite ja õhukeste klientarvutitega.
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