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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT100B/00

4.3

| (16) Auhinnad | 87% soovitab seda toodet

Hoidke oma muusika enda lähedal

Kaasavõetav kompaktsus on ühendatud suurepärase heli ja rikkaliku värvivalikuga. Lisage sellele sisseehitatud juhtmevaba voogedastus Bluetoothiga ja tulemuseks on BT100, mis on sobib ideaalselt maailmarändurist moejüngrile meis kõigis.

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Hoidke oma muusika enda lähedal

  • Bluetooth®

  • Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks

  • Laetav aku

  • 2 W

Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

Sisseehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata

Mängige muusikat valjusti, iga kell ja kõikjal. Sisseehitatud laetav aku võimaldab teil nautida oma muusikat ilma tüütute juhtmepusadeta ja ilma, et peaksite elektripistikupesa otsima. Nautige suurepärast muusikat kaasaskantava seadme pakutava vabaduse kaudu.

Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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4.3

5-st

16

Auhinnad

87%

soovitab seda toodet

1

12/01/2019

Polska

Polska

polecam

Głośnik jest świetny , mam go już długi czas i jestem z niego zadowolony.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100A przenośny głośnik bezprzewodowy

13/04/2017

Polska

Polska

Kinnitatud ostja

Bardzo udany zakup

Mały, głośny, lekki bardzo dobry sprzęt w stosunku do ceny. Zarówno w domu jak i na otwartej przestrzeni dźwięk jest przyjemny dla ucha

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100B przenośny głośnik bezprzewodowy

14/06/2016

Polska

Polska

Świetny głośnik

Dobra jakość dźwięku, głośność też dobra, wydajny akumulator i dobra cena

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT100W przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.