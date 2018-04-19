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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT2200B/00

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Kõlar, mis on sama seikluslik kui te ise.

See tugev veekindel kaasaskantav juhtmeta kõlar sobib kaasaskandmiseks kõikjal, nii sees kui väljas, vihmas ja päikesesäras. Selle heli on sama tugev kui seade ise.

Kuva kõik eelised

Kõlar, mis on sama seikluslik kui te ise.

  • Bluetooth®

  • Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks

  • Laetav aku

Kasutage kõikjal kaasas kandmiseks oma rihma

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Tugev, veekindel ja hõljub veepinnal, loodud välitingimustesse

Tugev, veekindel ja hõljub veepinnal, loodud välitingimustesse

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

19/04/2018

Polska

Polska

Bardzo dobry wybór.

Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

03/07/2016

Polska

Polska

Pozytywnie zaskoczony

Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.