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Tootmine lõpetatud
Kõlar, mis on sama seikluslik kui te ise.
See tugev veekindel kaasaskantav juhtmeta kõlar sobib kaasaskandmiseks kõikjal, nii sees kui väljas, vihmas ja päikesesäras. Selle heli on sama tugev kui seade ise.
Bluetooth®
Sisseehitatud mikrofon telefonikõnedeks
Laetav aku
Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefoni, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.
Tugev, veekindel ja hõljub veepinnal, loodud välitingimustesse
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
BAZ111
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
DragDay7
19/04/2018
Polska
Bardzo dobry wybór.
Mam go rok dźwięk jest dobry, jest bardzo wytrzymały(spadł mi wielkich schodów i działa bez najmniejszych problemów) Polecam. Pisząc to słucham właśnie z niego :-).
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
GTRX8
03/07/2016
Polska
Pozytywnie zaskoczony
Jestem pozytywnie zaskoczony jakością wykonania jak i jakością dźwięku. Bardzo ciekawy design, wysoka jakość materiałów i wykonania. Testu w terenie nie było, ale na moje oko będzie wytrzymały. Jakość dźwięku jest bardzo dobra jak na tą cenę. Głośność też na dobrym poziomie, nieliczne zakłócenia i zniekształcenia. Podziwiam funkcję współpracy dźwięku z BT i jednocześnie wejścia AUX. Można słuchać muzyki z kabla, a jak przyjdzie połączenie z BT automatycznie wstrzymuje muzykę i przełącza na telefon. Ogólnie polecam :)
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT2200B przenośny głośnik bezprzewodowy