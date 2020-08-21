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Lakkamatu muusikaesitus
Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.
4 W, 8 h
Suur Bluetoothi ulatus
Veekindel, tolmukindel
Komplekti kuuluv USB-rihm
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.
Kõlarit kattev DuraFit-kangas pakub nii funktsionaalsust kui ka silmailu. Aktsentvärvides riiet katavad ülaosas kummist katted. Libisemiskindlus, kriimustuskindlus ja pestav materjal tagavad lisakaitse, samas kui unikaalne rombidest koosnev võrkmuster tagab kaasaegse ja viimistletud stiili.
Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.
5.0
5-st
1
Arvustus
100%
soovitab seda toodet
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Positiivsed omadused
За
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Kasutamise kuupäev 2020-04-20
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Kasutamise kuupäev 2020-04-20