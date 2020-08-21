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juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT3900A/00

5

| (1) Arvustus | 100% soovitab seda toodet

Lakkamatu muusikaesitus

Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.

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Lakkamatu muusikaesitus

  • 4 W, 8 h

  • Suur Bluetoothi ulatus

  • Veekindel, tolmukindel

  • Komplekti kuuluv USB-rihm

Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

Kõlarit kattev DuraFit-kangas pakub nii funktsionaalsust kui ka silmailu. Aktsentvärvides riiet katavad ülaosas kummist katted. Libisemiskindlus, kriimustuskindlus ja pestav materjal tagavad lisakaitse, samas kui unikaalne rombidest koosnev võrkmuster tagab kaasaegse ja viimistletud stiili.

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

1

Arvustus

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

21/08/2020

Україна

Україна

З поставленою задачею справляється

Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.

Positiivsed omadused

За

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT3900P Бездротовий портативний гучномовець

Kasutamise kuupäev 2020-04-20

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  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.