Vastupidav konstruktsioon – põrutuskindel, tolmukindel ja veekindel (IP57)

EverPlay kõlar on ülimalt vastupidav ning tolmu-, põrutus- ja veekindel. Tolm ei saa kõlari toimimist mõjutada. Ja kõlar peab kuni 1 m sügavusel vees vastu kuni 30 minutit. Seega ei põhjusta duši all muusika kuulamine, vihma kätte jäämine ega korraks vette hüppamine mingeid kahjustusi. Põrutuskindluse kindlaksmääramisel on seda toodet katsetatud „piinakambris“, kus see läbis pöördrullikute katse, milles testiti toote vastupidavust ja simuleeriti 5-aastast toote kasutusiga. Everplay konstruktsioon on tõeliselt vastupidav!