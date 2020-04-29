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Tootmine lõpetatud
Lakkamatu muusikaesitus
Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.
10 W, 10 h
Suur Bluetoothi ulatus
Veekindel, tolmukindel
Kiirlaadimise valik
Tavaliselt on kõlari laadimine küllaltki aeganõudev. EverPlay pakub kiirlaadimisvõimalust, millega on kõlari täis laadimine tavalise USB-adapteriga võrreldes kolm korda kiirem. Kui kasutate kõlari laadimiseks üldiselt uutes Androidi-telefonides kasutatavat Qualcommi kiirlaadimisadapterit (ei ole kaasas), siis on laadimine palju kiirem.
EverPlay kõlar on ülimalt vastupidav ning tolmu-, põrutus- ja veekindel. Tolm ei saa kõlari toimimist mõjutada. Ja kõlar peab kuni 1 m sügavusel vees vastu kuni 30 minutit. Seega ei põhjusta duši all muusika kuulamine, vihma kätte jäämine ega korraks vette hüppamine mingeid kahjustusi. Põrutuskindluse kindlaksmääramisel on seda toodet katsetatud „piinakambris“, kus see läbis pöördrullikute katse, milles testiti toote vastupidavust ja simuleeriti 5-aastast toote kasutusiga. Everplay konstruktsioon on tõeliselt vastupidav!
Samuti saate Bluetooth-kõlarilt hõlpsasti ja arusaadavalt vaadata, kui palju akut on alles! EverPlayd kasutades vajutage akutaseme vaatamiseks lihtsalt toitenuppu.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Positiivsed omadused
Dobra jakość dźwięku
Negatiivsed omadused
Nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Positiivsed omadused
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless