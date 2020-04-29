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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT6900B/00

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lakkamatu muusikaesitus

Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.

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Lakkamatu muusikaesitus

  • 10 W, 10 h

  • Suur Bluetoothi ulatus

  • Veekindel, tolmukindel

  • Kiirlaadimise valik

Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

Kõrgkvaliteetne DuraFit-kangas

Kõlarit kattev DuraFit-kangas pakub nii funktsionaalsust kui ka silmailu. Aktsentvärvides riiet katavad ülaosas kummist katted. Libisemiskindlus, kriimustuskindlus ja pestav materjal tagavad lisakaitse, samas kui unikaalne rombidest koosnev võrkmuster tagab kaasaegse ja viimistletud stiili.

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiale saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaalide vahemiku 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. See sisseehitatud funktsioon jälgib muusikasignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kaasaskantava kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe, tagades moonutusteta muusika.

Bassikõlarid eriti võimsa pikendatud bassi esitamiseks

EverPlay kõlar on küll kompaktne, kuid saate tänu selle suurele bassialale esitada võimsat heli. See esitab eriti võimsat bassiheli, mida saab pikendada.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Positiivsed omadused

Dobra jakość dźwięku

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Positiivsed omadused

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.