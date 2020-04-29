30-päevane tagastusõigus
Tarne 3-4 tööpäeva jooksul
Tootmine lõpetatud
Lakkamatu muusikaesitus
Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.
10 W, 10 h
Suur Bluetoothi ulatus
Veekindel, tolmukindel
Kiirlaadimise valik
Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.
Laadimine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kui aku hakkab tühjenema, saate kasutada kaks-ühes USB-laadimiskaablit. Laadimiseks ühendage see või kasutage seda kõlari koti külge kinnitamiseks, et kaasaskandmine oleks mugav.
Liikuge oma nutitelefoniga vabalt ringi, ilma et peaksite muretsema muusika katkemise pärast. EverPlay kõlarile on omale äärmiselt töökindel ja suur Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m, mis on tööstuse standarditest kolm korda kiirem. Taustamüra minimeerimiseks on kõlaritel tundlikkuse antenn ja raadiosagedusfilter.
5.0
5-st
3
Auhinnad
100%
soovitab seda toodet
Dom3ek
29/04/2020
Polska
Dobry produkt
Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam
Positiivsed omadused
Dobra jakość dźwięku
Negatiivsed omadused
Nie ma
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy
Kasutamise kuupäev 2019-10-29
Zalánka
31/03/2020
Magyarország
Bírja a strapát!
Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.
Positiivsed omadused
Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó
Kasutamise kuupäev 2019-11-30
Gabone02
22/06/2018
România
Recomand cu incredere
Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless
Jah, soovitan seda toodet
See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless