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Tootmine lõpetatud

juhtmeta kaasaskantav kõlar

BT6900P/00

5

| (3) Auhinnad | 100% soovitab seda toodet

Lakkamatu muusikaesitus

Muusika ei lõppe kunagi. Everplay juhtmevaba kaasaskantav kõlar jätkab tänu tugevale Bluetoothi ühendusele ja intuitiivsetele laadimisvalikutele alati muusika mängimist – ja seda katkestusteta. Tänu traditsioonilisele kangale näeb see hea välja ja on ka ülimalt vastupidav.

Kuva kõik eelised

Lakkamatu muusikaesitus

  • 10 W, 10 h

  • Suur Bluetoothi ulatus

  • Veekindel, tolmukindel

  • Kiirlaadimise valik

Sisseehitatud mikrofon käed-vabad kõnede jaoks.

Tänu sisseehitatud mikrofonile toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

USB-kaabel toimib ka kui kanderihm

Laadimine ei ole kunagi nii lihtne olnud. Kui aku hakkab tühjenema, saate kasutada kaks-ühes USB-laadimiskaablit. Laadimiseks ühendage see või kasutage seda kõlari koti külge kinnitamiseks, et kaasaskandmine oleks mugav.

Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m

Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m

Liikuge oma nutitelefoniga vabalt ringi, ilma et peaksite muretsema muusika katkemise pärast. EverPlay kõlarile on omale äärmiselt töökindel ja suur Bluetoothi ühenduse ulatus kuni 30 m, mis on tööstuse standarditest kolm korda kiirem. Taustamüra minimeerimiseks on kõlaritel tundlikkuse antenn ja raadiosagedusfilter.

Tehnilised andmed

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Arvustused

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5.0

5-st

3

Auhinnad

100%

soovitab seda toodet

4
3
2
1

29/04/2020

Polska

Polska

Dobry produkt

Bardzo fajny głośnik nawet głośny fajny bass bezproblemowo łączy się z telefonem ma daleki zasięg polecam

Positiivsed omadused

Dobra jakość dźwięku

Negatiivsed omadused

Nie ma

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A przenośny głośnik bezprzewodowy

Kasutamise kuupäev 2019-10-29

31/03/2020

Magyarország

Magyarország

Bírja a strapát!

Óriási előny a hosszú üzemidőt nyújtó akkumulátor, ami akár 10 óra üzemidőre is képes. Kis méretéhez képest kifejezetten jó hangja van. Akár esőben is hallgatható. A külső kialakítás biztosítja a kényelmes hordozhatóságot.

Positiivsed omadused

Kényelmes hordani strapabíró hosszú akkumulátor élettartam jó hangzás

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900A vezeték nélküli hordozható hangsugárzó

Kasutamise kuupäev 2019-11-30

22/06/2018

România

România

Recomand cu incredere

Chiar daca eu nu am avut noroc fiind nevoie sa returnez produsul dupa doar 3 zile de folosir e(nu a mai pornit) totusi, recomand cu incredere acest produs pentru: sunet clar, puternic, stabilitatea conexiunii foarte buna, usurinta in utilizare, design.

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless

Jah, soovitan seda toodet

See arvustus tehti tootele BT6900B boxă portabilă wireless

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  • Liikmetele eksklusiivsed pakkumised.
  • Varajane juurdepääs müügile.
  • Näpunäiteid tervislike eluviiside kohta.